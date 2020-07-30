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Formula 1 / Son dakika

Brundle: "Racing Point'in Mercedes'i bu kadar iyi kopyaladığına inanmak zor"

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Brundle: "Racing Point'in Mercedes'i bu kadar iyi kopyaladığına inanmak zor"
Ekleyen:
30 Tem 2020 20:50

Martin Brundle, Racing Point takımının geçen sene şampiyon olan Mercedes aracını bu kadar iyi bir şekilde kopyaladığına inanmanın zor olduğunu, takımın sıra dışı bir şey başardığını söyledi.

Racing Point, Renault takımından gelen protestoya rağmen RP20 aracını Mercedes'in W10 aracını yasal bir şekilde temel alarak hazırladığını savunuyor.

Takım, yeni aracıyla tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir dönem geçiriyor. Takım, geride kalan 3 yarışta bazı şanssızlıklar yaşasa da takımlar şampiyonasında 3. sıradaki McLaren'ın 1 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

Eski F1 pilotu ve Sky Sports F1 yorumcusu Brundle, Racing Point'in 2019 Mercedes aracını bu şekilde kopyalamasının inanması zor bir şey olduğunu, bu yüzden takdiri hak ettiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Brundle, "Çalışan bir aracın replikasını yapmak, hayallerimi zorlayan bir şey."

"Bununla birlikte, yasal bir şekilde motoru, vites kutusunu, arka süspansiyonları, bağlantı noktalarını, süspansiyon parçalarını, alabilecekleri her şeyi onlardan alıyorlar."

"Araç üzerinde yasal olarak alabildikleri çok sayıda referans noktası var. Aero parçalarının altında bazı şeyler var. Bunu yaptıklarında, ince ayar yapmaları gerekti."

"Bu açıdan olağanüstü bir iş başardılar." dedi.

 

FIA, Renault takımının Racing Point'in fren kanallarının yasallığıyla ilgili yaptığı protestoyu inceliyor ve bugünlerde sonucu açıklayacak.

Renault, FIA'nın bu konuda yapacağı açıklamanın takımlar arasındaki işbirliği modeline de netlik kazandırmasını umuyor.

Brundle, "Gazeteciler olarak bu tip durumları sorgulamakta haklıyız."

"FIA aracı inceledi. Geçen seneki Mercedes'le bu seneki Racing Point'i incelediğinizde, benzerliği doğrulayabilirsiniz ancak onlar FIA'nın aracı incelediklerini söylediler. İncelemeden memnun ayrılmışlar."

"Bu yüzden yorum yapmak bana düşmez. 'Hile yaptılar' gibi duygusal kelimeleri kesinlikle kullanmayacağım ya da bilgi geçtiklerini söylemeyeceğim. Kurallara göre bu ihlal olur. Bunu yapmak istediklerini ya da buna cesaret ettiklerini düşünmüyorum."

"Aracın bu kadar iyi çalışması kuşku uyandırıyor ancak bu, güzel küçük bir takım. Altı çizilmesi gereken şey, FIA aracı tamamen kontrol ettiğini söylüyorsa, Mercedes ve Racing Point araç tasarlanırken 2019 kuralları altında çalıştıklarını söylüyorsa, biz ne yapabiliriz?"

"Onlar bir şekilde bizim gözümüzü boyamaya çalışıyorsa, geçen sene Ferrari'de olduğu gibi sonunda onu bir şekilde öğreniriz." dedi.

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Editör Abdullah Çelik

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