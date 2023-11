Brundle, pit çıkışındaki olayı “sportmenlik dışı” olarak görüyor

Max Verstappen, George Russell ve Fernando Alonso Meksika GP sıralama seansının ardından pit yolu çıkışında “gereksiz engelleme” sebebiyle inceleme altına alınmıştı.

Ancak pit yolunun, delta tur zamanı düzenlemesine takılmadan boşluk yaratılacak tek yer olduğu gerekçe gösterilerek üç pilot da ceza almaktan kurtulmuştu.

Bu konu, komiserler kurulunun sezon boyunca delta tur zamanını denetlenmesiyle sorun haline geldi. Bu kural, pilotların bazı pistlerde pise çıkı turlarını çok yavaş tamamlamaları üzerine çıkarılmıştı.

Brundle, Meksika GP’de tekrarlanan olayı “sportmenlik dışı” olarak nitelendirdi.

“Sıralama turlarında, önünde boşluk yaratmak isteyen pilotları pit yolunun sonunda durarak arkalarındaki pilotları bekletmelerine şahit olduk.”

“Pilotlar sıralama turları öncesinde veya sonra, bazı pilotlar tam gaz giderken bazılarının yavaş giderek tehlike oluşturmamaları için turu maksimim belirlenen sürede tamamlamalarına karar verildi. Bu hızlı düzlüklerde pilotların, hakemlerin hatta taraftarların yüksek riskli olaylardan korunmasını sağlamıştır.”

Bu kural ilk güvenlik araç çizgisiyle pit yolu giriş çizgisi arasındaki tur zamanını kapsıyor.

“Pilotların delta zamanı devreye girmeden önce durumu idare ettikleri anlamına geliyor. Bu sportmenlik dışı davranış için ceza bekleniyordu. Ancak FIA, pilotların pistte aralarında iyi boşluklar bırakarak iyi bir iş başardıklarına ve pitlerde yavaş olmanın pistte yavaş olmaktan daha iyi olduğuna karar verdi.”

Eski F1 pilotu, Formula 1’in pit yolunda durup beklemek isteyen pilotlar için bir “orta şerit” oluşturmalarını önerdi. Ancak bunun mükemmel bir çözüm olmadığını kabul ediyor.

“Pit yolunda teorik olarak duran başka bir otomobili geçebilirsiniz. Ancak belki de hızlı şerit yerine orta şeritte durmaları gerekebilir.”

“Ancak burada iki sorun ortaya çıkıyor; Otomobiller piste doğru şekilde dağılamaz ve Monaco gibi pistlerde bu ek şeridi yapacak alan yok.”

“Bu durum pit yolunun en sonunda yer alan takımlar için ve sıralama turları için piste çıkıp hazırlık yapan pilotlar için adil görünmüyor. Şimdilik bunu emsal olarak kabul etmemiz gerekiyor. Bu olayı sürücülerin ve takımların kendi aralarında çözmelerine izin vermemiz gerekiyor.”

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start