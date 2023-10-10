Brundle: "Pilotlar 'zor koşullarda' kendilerini kanıtlamalılar"
Eski F1 pilotu olan uzman Martin Brundle, pilotların Katar'da görüldüğü gibi aşırı zorluğa maruz kalmamaları gerektiği fikrine katılmıyor.
Katar Grand Prix'si sonunda çoğu pilotun sıcaklık ve yarış koşulları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı görüldü.
Pilotlar sağlık merkezine sevk edilirken, Logan Sargeant devam edemeyecek kadar kötü hissettiği için yarıştan çekilme talebinde bulundu ve yarışın sonuna ulaşamadı.
Esteban Ocon kaskının içine kustuğunu açıklarken, Lance Stroll araçta bilincinin gidip geldiğini iddia etti.
Yarışın ardından FIA, bu tür koşulların tekrarlanmamasını sağlamak için atılacak adımları görüşmek üzere bir toplantı yapılacağını duyurdu.
Ancak Brundle, bu düşünce tarzını desteklemiyor ve ister aşırı sıcakta ister yağmurlu koşulda mücadele edilsin, pilotların sahip oldukları seviyeyi kanıtlamaları gerektiğine inanıyor.
Martin Brundle, Sky Sports F1
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Brundle, "Katar gibi sıcak ya da yağmurlu koşullar, F1 pilotlarını birer kahraman ve sporcu gibi gösteren yarışlardır."
"Onları bu tür zorluklara sokmamamız gerektiği yönündeki zayıf görüşe kesinlikle katılmıyorum."
"Örneğin, Brezilya'da [Ayrton] Senna'ya, yağmurlu Nurburgring'de [Sir Jackie] Stewart'a, kaza sonrası [Niki] Lauda'ya bakın..."
Bununla birlikte, Brundle pilotların yaşadıkları zorluğu küçümsemediğinin altını çizdi.
"F1 pilotlarının Katar'da bu koşullarla başa çıkmalarını izlemek etkileyici."
"Le Mans/Daytona24/F1 araçlarında o kadar sıcakta kalmıştım, direksiyon başında sayıklayabiliyorsunuz. Adrenalin azaldığında ve sıcak bastırdığında kendi vücudunuzdan uzaklaşamıyorsunuz, çok acı veriyor."
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