Brundle: "Piastri, Norris'i motive ediyor"

Oscar Piastri, bu yıl McLaren ile Formula 1'e giriş yapmış ve ilk yılında bir sprint yarışı zaferiyle, bir pole pozisyonu elde etmişti.

Çaylak pilotun varlığı, Lando Norris'in de kendisini geliştirmeye yardım etmiş gibi görünüyor çünkü İngiliz pilot da özellikle pazar günleri çok iyi işler çıkardı.

Eski Formula 1 pilotu ve Sky Sport yorumcusu Martin Brundle'a göre Norris, Piastri'nin gelişiyle daha da motive oldu.

Brundle, "Max'in onu yakalamak için elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen Katar'daki sprint yarışını Oscar Piastri'nin mükemmel şekilde kazandığını unutmamak lazım."

"Orada damalı bayrağı ilk gören Piastri olduğu için Lando ölümcül bir darbe almış olmalı."

"Bana göre Piastri, Norris için büyük bir motivasyon kaynağı. Şimdi biraz kendi işine bakması gerekiyor çünkü Piastri bir çaylak olarak geldi ve gerçekten harika sonuçlar elde etti."

"Bazı çaylak hataları da yaptı ama bence bu her ikisini de motive etti."

"Sezonun ikinci yarısındaki olağanüstü performans göz önüne alındığında muhtemelen Lando'nun tam olarak ihtiyaç duyduğu şey buydu." dedi.