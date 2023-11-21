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Formula 1 Las Vegas GP
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Brundle: "Piastri bazen çok fazla 'çatışmaya' giriyor"

Martin Brundle, Oscar Piastri'nin F1 yarışlarında beladan uzak durmak için daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Oscar Piastri, McLaren MCL60

Piastri, McLaren'deki ilk sezonunda iki podyum finişi ve Katar'da bir Sprint zaferi elde etti.

Ancak Sky F1 yorumcusu ve analisti Martin Brundle, Piastri'nin Las Vegas Grand Prix'si sırasında Lewis Hamilton ile çarpışmasının ardından McLaren pilotunun bazen fazla 'çatışmaya' girdiğini düşünüyor.

Brundle, Sky F1 köşesinde, "Oscar Piastri en hızlı turu attı ve düşük grid pozisyonundan süper agresif bir sürüş gerçekleştirdi." 

"Ancak bazen çok fazla çatışmaya giriyor, bu kez Hamilton'la bir yarış kazası yaşadı. Daha fazla deneyimle, hızını daha iyi bir şekilde kontrol ettiğinde güçlü olacak." yazdı.

Las Vegas Grand Prix'sindeki çarpışmalarla ilgili olarak Brundle, Max Verstappen ve George Russell'ın temasından da bahsetti.

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren

Brundle şunları söyledi: "Kazanan Verstappen bile George Russell'a öyle cüretkâr bir hamle yaptı ki, Mercedes pilotu sadece kendi aracını kontrol etmeye odaklanmıştı ve Red Bull'un içeride olduğunu bilmiyordu."

"Russell beş saniye ceza alarak dördüncülüğe giden harika sürüşünü bozdu ve sekizinciliğe düştü. George umut dolu bir sezon geçirse de fazla hayal kırıklığı yaşadı."

Piastri ise Hamilton ile temasının ardından şunları söyledi: "Garip bir çarpışmaydı."

"İkimiz de viraja çok fazla odaklanmamıştık ve son dakikada odaklandık."

"Dürüst olmak gerekirse, bunun yarışımıza çok fazla zarar verdiğini düşünmüyorum."

"O noktadan sonra tek pit stopun işe yarayıp yaramayacağını görmek ilginç olurdu. Biz de [Pierre] Gasly gibi kolay hedef olurduk."

"Evet, o yarışta pek çok kişi için pek çok şey ters gitti ve sanırım ben de aynı durumdaydım."

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