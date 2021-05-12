Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Schumacher: "Bu yıl sıralama turlarında ikinci bölüme kalabiliriz" Sonraki / Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

Ekleyen:

Martin Brundle, Sergio Perez’in şu an Red Bull'da yaşadığı sorunların "aklına girmesine" izin vermesi halinde takımda “acı çekebileceğinden” korkuyor.

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

2021 sezonunda şimdiye kadar dört yarış gerçekleşti ve Perez, henüz podyuma çıkamadığı gibi, Alex Albon'ın geçen yılki performansından çok da uzak görünmedi.

Meksikalı pilotun temel sorunu özellikle sıralama turlarındaki istikrarsızlığı oldu ve araca alışmasının beklenenden daha uzun sürdüğünü de itiraf etti.

31 yaşındaki pilot her ne kadar iki beşincilik ve bir dördüncülük almış olsa da takım arkadaşı Max Verstappen'in ön tarafta mücadelesinden hep uzak kaldı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B , Esteban Ocon, Alpine A521, and Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B , Esteban Ocon, Alpine A521, and Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21
1/1

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ancak Perez'in geçtiğimiz sezonun sonunda Red Bull tarafından seçilmesinin ana nedenlerinden biri, 2011'den bu yana seride yarışıyor olmasının getirdiği kapsamlı deneyimiydi ve Brundle, bu zor dönemi atlatabilmesi için bu süreçte öğrendiği her şeyi ortaya koyması gerektiğini düşünüyor.

Brundle, İspanya Grand Prix sonrası Sky F1 için yazdığı yazıda, "Red Bull aracını Verstappen'in tercihlerine, sürüş tarzına ve karmaşık araç kontrolüne göre ayarlamış gibi görünüyor çünkü Pierre Gasly, Alex Albon ve şimdi ise Perez [takımda] nispeten sarsıldı."

"Sergio, daha aklı başında ve daha deneyimli olabilir ama temel rolünü oynamak ve acı çekmemek için bu deneyimin her bir faydasını kullanması gerekecek.” dedi.

Ayrıca Brundle, mevcut durumun Red Bull'un dünya şampiyonasında Mercedes'i yakalama şansını engellediğini ve Valtteri Bottas'ın şu anda Perez'den daha etkili bir ikinci pilot olduğunu kanıtladığını düşünüyor.

Sky F1 yorumcusu, "94 puanla ve üç galibiyetle 2021, Hamilton'ın şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcı. Bu Lewis Hamilton'un rakipleri için şansız bir durum."

“Form olarak mükemmel bir seviyede ve Red Bull acilen Max için daha fazla güce ve yol tutuşa ek olarak, Perez'in öndeki mücadeleye katılmasına ihtiyaç duyuyor."

“Şu anda, bazı durumlarda Bottas'ın Verstappen'den fazla puan alması, Perez'in Hamilton'dan fazla puan almasından çok daha olası gözüküyor ve bu kritik bir nokta olabilir.” dedi.

Perez Barselona'da, bir omuz sakatlığı nedeniyle sıralama turlarını sekizinci sırada tamamladı ancak pazar günü yarışın galibi Hamilton'ın bir dakikadan fazla gerisinde beşinci sırada finiş gördü.

paylaşım
yorumlar
Schumacher: "Bu yıl sıralama turlarında ikinci bölüme kalabiliriz"

Önceki haber

Schumacher: "Bu yıl sıralama turlarında ikinci bölüme kalabiliriz"

Sonraki haber

Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’

Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Selin Elif Köse

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"

3s
2
Formula 1

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

40 dk
3
Formula 1

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi

4s
4
Formula 1

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!

10s
5
Formula 1

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

1s
Son Haberler
Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’
F1

Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’

5dk
Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor
F1

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

40dk
Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’
F1

Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’

1s
Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı
F1

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

1s
Schumacher: "Bu yıl sıralama turlarında ikinci bölüme kalabiliriz"
F1

Schumacher: "Bu yıl sıralama turlarında ikinci bölüme kalabiliriz"

2s
Son Videolar
İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak" Monako GP
Formula 1

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi
Formula 1

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi

Tung: "Mercedes, strateji mücadelesini Bottas sayesinde kazandı" Monako GP
Formula 1

Tung: "Mercedes, strateji mücadelesini Bottas sayesinde kazandı"

Çok Okunanlar Bugün

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"
Formula 1 Formula 1

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor
Formula 1 Formula 1

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi
Formula 1 Formula 1

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!
Formula 1 Formula 1

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı
Formula 1 Formula 1

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

Bakü, Türkiye ile F1 yarışlarının tarihini takas etmeyi reddetti
Formula 1 Formula 1

Bakü, Türkiye ile F1 yarışlarının tarihini takas etmeyi reddetti

Hamilton'ın farklı strateji ile yükseldiği yarış: 2008 Türkiye GP
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın farklı strateji ile yükseldiği yarış: 2008 Türkiye GP

Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir''
Formula 1 Formula 1

Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir''

Son Haberler

Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’
Formula 1 Formula 1

Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor
Formula 1 Formula 1

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’
Formula 1 Formula 1

Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı
Formula 1 Formula 1

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.