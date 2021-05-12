Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

2021 sezonunda şimdiye kadar dört yarış gerçekleşti ve Perez, henüz podyuma çıkamadığı gibi, Alex Albon'ın geçen yılki performansından çok da uzak görünmedi.

Meksikalı pilotun temel sorunu özellikle sıralama turlarındaki istikrarsızlığı oldu ve araca alışmasının beklenenden daha uzun sürdüğünü de itiraf etti.

31 yaşındaki pilot her ne kadar iki beşincilik ve bir dördüncülük almış olsa da takım arkadaşı Max Verstappen'in ön tarafta mücadelesinden hep uzak kaldı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B , Esteban Ocon, Alpine A521, and Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ancak Perez'in geçtiğimiz sezonun sonunda Red Bull tarafından seçilmesinin ana nedenlerinden biri, 2011'den bu yana seride yarışıyor olmasının getirdiği kapsamlı deneyimiydi ve Brundle, bu zor dönemi atlatabilmesi için bu süreçte öğrendiği her şeyi ortaya koyması gerektiğini düşünüyor.

Brundle, İspanya Grand Prix sonrası Sky F1 için yazdığı yazıda, "Red Bull aracını Verstappen'in tercihlerine, sürüş tarzına ve karmaşık araç kontrolüne göre ayarlamış gibi görünüyor çünkü Pierre Gasly, Alex Albon ve şimdi ise Perez [takımda] nispeten sarsıldı."

"Sergio, daha aklı başında ve daha deneyimli olabilir ama temel rolünü oynamak ve acı çekmemek için bu deneyimin her bir faydasını kullanması gerekecek.” dedi.

Ayrıca Brundle, mevcut durumun Red Bull'un dünya şampiyonasında Mercedes'i yakalama şansını engellediğini ve Valtteri Bottas'ın şu anda Perez'den daha etkili bir ikinci pilot olduğunu kanıtladığını düşünüyor.

Sky F1 yorumcusu, "94 puanla ve üç galibiyetle 2021, Hamilton'ın şu ana kadarki en iyi sezon başlangıcı. Bu Lewis Hamilton'un rakipleri için şansız bir durum."

“Form olarak mükemmel bir seviyede ve Red Bull acilen Max için daha fazla güce ve yol tutuşa ek olarak, Perez'in öndeki mücadeleye katılmasına ihtiyaç duyuyor."

“Şu anda, bazı durumlarda Bottas'ın Verstappen'den fazla puan alması, Perez'in Hamilton'dan fazla puan almasından çok daha olası gözüküyor ve bu kritik bir nokta olabilir.” dedi.

Perez Barselona'da, bir omuz sakatlığı nedeniyle sıralama turlarını sekizinci sırada tamamladı ancak pazar günü yarışın galibi Hamilton'ın bir dakikadan fazla gerisinde beşinci sırada finiş gördü.