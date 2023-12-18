Brundle, Norris'in 'seçenekleri gözden geçirebileceğini' düşünüyor

Norris, 2019'da McLaren ile spora ilk adımını attıktan sonra 2024'te Formula 1'deki altıncı sezonuna adım atacak.

İngiliz pilot yıllar içinde muazzam bir ün kazanmış olsa da, McLaren'in performans seviyesi bir Grand Prix kazanmaya yetmediği için henüz kazananlar arasına giremedi.

Oscar Piastri, MCL60'ın sezon sonuna doğru çok daha rekabetçi hale gelmesiyle 2023'te bir sprint yarışı zaferi elde ederken, Martin Brundle, bir F1 yarışçısı olarak gösterdiği potansiyeli gerçekleştirmeye başlamak istiyorsa Norris'in kariyeri için yap ya da yık zamanı olduğuna inanıyor.

Sky Sports F1 için yazdığı köşe yazısında 2023'ü değerlendiren ünlü yayıncı Martin Brundle, bir başka galibiyetsiz geçen sezonun ardından Norris'in sezonunu yorumladı.

Norris'in Woking takımıyla 2025'in sonuna kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor. Brundle, 2024'ün bu önemli adımı atmadan geçmesi halinde Norris'in geleceğini yeniden değerlendirmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Norris'in 2024'te McLaren ile anlaşamaması halinde McLaren'dan ayrılmayı düşünüp düşünmeyeceğine dair bir soruya Brundle, "İster takım patronu olun, ister pilot, 'Sadece bir takım ve bir pilot eşleşmesinde gözüm var' demek zorundasınız."

"Ama bu çok küçük bir iş, nispeten konuşursak ve kariyeriniz hızla geçip gidiyorsa, seçeneklerinizi açık tutmalısınız."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, is intervieewed by Martin Brundle, Sky TV

"Sadakat karşılığını veriyor. Özellikle de bugünlerde F1 takımlarında, birlikte bir şeyler inşa edebilirsiniz. Ama bir yıl daha zafere ulaşamayacağını görürse, bunu yapmak zorunda kalacak ve her halükarda, bir dünya şampiyonluğu kazanmak için mümkün olan en iyi yerde olduğundan emin olmalı." dedi.

Brundle, 2023'te McLaren'in yanlış konseptle sezona başlayıp sezonun ilk yarısını sıkıntılı geçirdikten büyük bir atılım yaparak otomobilin performansın nasıl ortaya çıkarılacağını öğrenmelerinin gelecek sezon Norris için bir nimet olabileceğine inanıyor.

Brundle, "Harika bir pilot kadrosuna sahipler ve takım yükselişte gibi görünüyor."

"Rüzgar tünelinin büyük bir değişiklik yapmak için henüz hazır olduğundan emin değilim. Ama araçlarını anlıyorlar gibi görünüyor. Her güncelleme getirdiklerinde gerçekten kendilerini ileriye taşıdılar. Bu da tüm verilerinin pist performansıyla eşleştiğini gösteriyor."

"Hepimizin iyiliği için, F1 için ve hatta Red Bull için, dürüst olmak gerekirse, sadece McLaren'in değil, Ferrari, Aston Martin, Mercedes ve herkesin aradaki farkı kapatması gerektiğini düşünüyorum."

"Bu yüzden McLaren ve diğer tüm takımların bunu yapabilmesi için dua edelim." dedi.