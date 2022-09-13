Brundle: "Monza'daki grid cezası karmaşası kabul edilemez bir durumdu"
İtalya Grand Prix'si için pilotların neredeyse yarısının grid cezası almasının ardından, Martin Brundle gridin nasıl şekilleneceği konusunda yaşanan karmaşanın 'kabul edilemez' olduğunu düşünüyor.
Monza yarışı için grid cezası alan sürücülerden dolayı pazar günkü gridin nasıl şekilleneceği konusu padoktakiler ve F1 taraftarları için büyük soru işareti oluşturmuştu.
Bu durum öyle bir karmaşa yarattı ki, sıralama turlarının ardından pazar günkü yarış için gridin açıklanması neredeyse dört saat sürdü.
Eski F1 pilotu Brundle, bu durumun sebep olduğu kafa karışıklığının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Brundle, Sky Sports'a yazdığı yazıda "Yedi pilotun güç ünitesi değişikliği ya da başka sebeplerden dolayı aldıkları grid cezalarının ardından, son üç yarışta ikinci kez grid sıralama turları sonucundan çok daha farklı bir şekilde dizildi."
Fans look on as the grid launches for the start
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Bu kabul edilemez bir durum çünkü taraftarlar, pistte ya da televizyonda sıralama turlarında izlerken; pazar günkü gridin diziliş şeklini görmeyi bekliyorlar."
"Bunun yerine, cezaların nasıl uygulanacağına dair saatlerce bu karmaşayı bekledik."
"Bu konuda çözüm bulunması gerek çünkü bu spor için kötü bir görünüm. Asıl amaç, araçların kafalarına göre güç ünitesi değişimi yapmamaları olmalı."
"Pilotların kendi hataları olmayan bir durum için geriden başlatılmaları yerine, her sezon takımlara daha fazla güç ünitesi değişimi hakkı verilebilir. Ceza vermek adına yarış esnasında pitten geçiş yaptırılabilir, ya da takımların şampiyonadaki puanlarında oynamalar yapılabilir."
"Karışık bir grid, pilotların gerilerden nasıl sıra kazanacağını görmek açısından heyecan yaratabilir. Ancak bu yapılmazsa, yarış kazanma şansı olan altı arabanın tekerlek tekerleğe yarıştığını görürüz. Bence bu çok daha iyi olur." dedi.
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Brundle: "Monza'daki grid cezası karmaşası kabul edilemez bir durumdu"
İtalya Grand Prix'si için pilotların neredeyse yarısının grid cezası almasının ardından, Martin Brundle gridin nasıl şekilleneceği konusunda yaşanan karmaşanın 'kabul edilemez' olduğunu düşünüyor.