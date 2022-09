Brundle: "Monza'daki grid cezası karmaşası kabul edilemez bir durumdu"

Monza yarışı için grid cezası alan sürücülerden dolayı pazar günkü gridin nasıl şekilleneceği konusu padoktakiler ve F1 taraftarları için büyük soru işareti oluşturmuştu.

Bu durum öyle bir karmaşa yarattı ki, sıralama turlarının ardından pazar günkü yarış için gridin açıklanması neredeyse dört saat sürdü.

Eski F1 pilotu Brundle, bu durumun sebep olduğu kafa karışıklığının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Brundle, Sky Sports'a yazdığı yazıda "Yedi pilotun güç ünitesi değişikliği ya da başka sebeplerden dolayı aldıkları grid cezalarının ardından, son üç yarışta ikinci kez grid sıralama turları sonucundan çok daha farklı bir şekilde dizildi."

Fans look on as the grid launches for the start

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images