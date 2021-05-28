Brundle: “Verstappen, Monako'daki zaferle şampiyonluk mücadelesindeki yerini kanıtladı”

Martin Brundle, Max Verstappen’in pazar günkü Monako GP’deki güçlü galibiyetiyle şampiyonluk mücadelesinde “kendini kanıtladığını” söyledi.

Verstappen, Monako Grand Prix’sinde şampiyonluk rakibi Lewis Hamilton 7. sırada finiş gördükten sonra Formula 1 kariyerinde ilk kez pilotlar şampiyonasında liderliği aldı.

Brundle, 23 yaşındaki pilotun bu sezon Hamilton’ı yenebilmek için sürüş stilini değiştirdiğini düşünüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and the Red Bull team celebrate 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Brundle, “Hollandalı pilotun, sakin ve olgun bir tutumla galibiyeti kolay bir şekilde kazandı. Sonuç önemli ve büyük olduğunda risk alarak kendini kanıtlamış oldu.”

“[Verstappen], Leclerc kaza yaptığında hızlı bir turla geliyordu ve seans noktalandığında pazar günü için pole pozisyonu fırsatını kaçırdığını hissetti.”

“Kazan ya da kazan mentalitesiyle hareket ediyor ve bu onun gerçek bir şampiyonluk adayı olduğunu gösteriyor.” dedi.

Ayrıca Red Bull, Sergio Perez’in yarışta dördüncü olmasıyla 2013’ten beri ilk kez takımlar şampiyonasında zirveye yerleşti.

Verstappen, RacingNews365.com’a verdiği demeçte “Elbette, farkın oldukça açıldığı son iki yarıştan sonra geri dönebilmek harika.”

“Çok çalışmaya devam etmemiz gerekiyor çünkü Mercedes’in normal pistlerde hâlâ çok güçlü olacağını biliyoruz.” dedi.