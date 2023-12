Brundle, Monako GP hakkındaki kararın dikkatli verilmesi gerektiğini düşünüyor

1929'dan beri yarışılan ve 1950'den beri Formula 1 takviminin demirbaşlarından biri olan Monako Grand Prix'si ile ilgili endişeler, araçların yıllar içinde ne kadar büyüdüğü ve Prensliğin zaten dar olan sokaklarında geçiş yapmayı giderek zorlaştırması nedeniyle zaman geçtikçe arttı.

Yine de Monte Carlo'daki sıralama turları, saf sürüş mücadelesi açısından sezonun en önemli olaylarından biri olmaya devam ediyor. Max Verstappen'in bu yılki yarışta cumartesi günkü son sektörü hem heyecan verici hem de nihai sonuç için çok önemli olduğunu kanıtladı.

Monako GP organizatörleri yarışın 2025 sonuna kadar takvimde kalması için yeni bir anlaşmaya vardılar. Bu da yarışın geleceğiyle ilgili soruların yakın gelecekte bir kez daha ortaya çıkacağı anlamına geliyor.

Monako'nun cazibesi, liman manzarası ve sportif mücadelesi ile hala sporun zirvesinde, pilotların uğraşmak zorunda oldukları şeylerin zirvesinde. Ancak tekerlek tekerleğe yarış eksikliği, yarışla ilgili en büyük dezavantaj.

Bir taraftarın yarışın takvimdeki statüsünü korumak için Monako'da pist modifikasyonlarına ihtiyaç olup olmadığını sorması üzerine Brundle, Formula 1'in herhangi bir değişiklik yapmadan ya da yarışı tamamen takvimden çıkarmadan önce çok dikkatli düşünmesi gerektiğine inanıyor.

Sky Sports'un soru-cevap bölümünde Brundle, "Bence artık tacımızda pek çok mücevher var."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

The Red Bull trophy delegate, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, 3rd position, on the podium