Brundle, Miami'de grid yürüyüşü yapmaktan hoşnut kalmamış

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Formula 1 her geçen gün popülerliğini arttırırken, bu durum seyirci sayısında olduğu kadar bizzat sporun içinde bulunmak isteyen ünlülerin sayısında da bir artışa yol açtı.

Bu artışın en net görüldüğü ülke ise ABD, nitekim F1 ne zaman Amerika'de yarışsa, gündeme gelen konulardan biri daima padokta yer alan ünlü isimlerin davranışları oluyor. Bu konuyu özellikle dile getiren isimlerden biri 1997'den bu yana yarış öncesi ve sonrası grid yürüyüşlerinde aktif rol alan, Sky F1 yorumcusu Martin Brundle.

Brundle, 2021 ABD GP'sinde yaşanan bir olayla gündeme gelmişti. Rap sanatçısı Megan Thee Stallion'a yarış hakkındaki fikrini sormaya çalışan Brundle, Stallion'ın koruması tarafından durduruldu.

Miami'de ise ünlülerin sayısı bambaşka bir seviyeye yükseldi ve Brundle'a bir kez daha, önündeki insan kalabalığından sıyrılmaya çalışmak ve hızlı bir röportaj için kimin önüne mikrofon koyacağına karar vermek gibi nahoş bir görev verildi.

Brundle için Pazar gününün öne çıkan noktalarından bazıları, basketbolcu Paolo Banchero'yu Kansas City Chiefs'ın oyun kurucusu Patrick Mahomes ile karıştırması, DJ Khaled ile Miami'nin harikaları üzerine yaptığı 26 saniyelik bir röportaj ve David Beckham tarafından umursanmaması oldu.

Banchero-Mahomes karışımı viral hale geldi, taraftarlar yarış başladıktan ve Brundle klasik yorumculuk görevine geri döndükten sonra bile hala bunun hakkında konuşuyorlardı.

Ancak eski pilot, artık grid yürüyüşlerini yapmaktan nefret ettiğini ve bunların kariyerinin gidişatını belirlediğini hissettiğini açıkladı.

Twitter üzerinden düşüncelerini aktaran Brundle, "Çeyrek asırdır hiçbir F1 grid yürüyüşünü izlememiş olmamın bir nedeni var."

“Onları yapmaktan ne kadar hoşlanmadığımı bilemezsin ama bir şekilde bu çılgın anlar profesyonel kariyerimi tanımladı. Eh, durum böyle." dedi.

F1 gelecek yarışla birlikte Avrupa'ya geri dönüyor, böylece Brundle'ın karşılaşacağı ünlü sayısı ve griddeki kalabalık da belli oranlarda azalacak.

Former NBA star Michael Jordan Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images