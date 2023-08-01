Brundle: "Mercedes'in yaşadığı kafa karışıklığını hayal edebiliyorum"
Mercedes'in son büyük güncellemeleri Spa'da işe yaramayınca, Martin Brundle takımın kafasının oldukça karışmış olabileceğine inanıyor.
Mercedes, yaz arasından önceki son yarış olan Belçika Grand Prix'sine W14'ün yenilenmiş sidepod tasarımı ve soğutma girişleri de dahil olmak üzere birçok önemli değişiklikle geldi.
Başından beri bu değişikliklerin daha çok Macaristan GP'sine özgü bir güncelleme olduğu öne sürülmüş, eski Jordan ve Jaguar F1 teknik direktörü Gary Anderson Mercedes'in Spa'ya getirdiği değişikliklere 'biraz şaşırdığını' söylemişti.
Anderson sözlerine şunları da ekledi: "Belki de Macaristan için tasarlanmışlardı ama üretilmeleri çok uzun sürdü?"
Yapılan güncellemeler şampiyona lideri Red Bull ile aradaki farkı kapatamadı ve Belçika Grand Prix'sinde Lewis Hamilton sıralama turlarında dördüncü olarak Max Verstappen'in bir saniye gerisinde kalırken, George Russell sekizinci sırada takım arkadaşının 0.7 saniye ardında yer aldı.
Mercedes pilotları Pazar günü, yarışı kazanan Verstappen'in neredeyse 50 saniye gerisinde kalarak damalı bayrağı dördüncü ve altıncı sırada geçtiler.
Brundle Sky F1'e yaptığı değerlendirmede Mercedes hakkında, "Bence araçlarını ayarlamak, anlamak ve sürmek konusunda büyük hayal kırıklığına uğrayacaklar."
"Aniden harika bir sonuç vaat ediyorlar, biraz özel bir şey elde ediyorlar, bir sonraki yarışa güncellemelerle gidiyorlar ve performansları düşüyor."
"Yaşadıkları kafa karışıklığını hayal edebiliyorum. Sanırım buna 'Diva 2' diyorlar, değil mi?"
"Geçen yıl olduğu gibi sezonu atlatıyorlar ve kötü bir işi en iyi şekilde yapıyorlar, çünkü onlar harika bir takım." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Naomi Schiff, Sky TV, Martin Brundle, Sky TV, Natalie Pinkham, Sky TV
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ancak Sky'ın yayınında yer alan herkes, takımın son performansları hakkında Brundle kadar karamsar değildi ve eski W Serisi sürücüsü Naomi Schiff, Mercedes hakkında 'olumlu' olmak için yeterince şey gördüklerini söyledi.
Pazar günkü sonuç Hamilton'ın Pilotlar Şampiyonası'ndaki üçüncülük mücadelesinde Fernando Alonso'ya bir puan yaklaşmasını sağlarken, Mercedes Aston Martin'e karşı avantajını 51 puana çıkardı.
Schiff, "Fernando'nun bugünkü büyük toparlanmasına rağmen, Lewis bunu yapmak için iyi bir konumdaydı. Araçları en azından biraz ileriye gidiyor gibi görünüyor."
"Budapeşte'de Lewis pole pozisyonu elde etti. Bu nedenle her yarışta podyumda olmasalar da, Pazar günü gerçekten iyi performans gösteren bir araçları var."
"Bence bugün onlar için en büyük endişe Ferrari'lerdi çünkü kuru ya da ıslak zemin fark etmeksizin bu hafta sonu harika bir tempoya sahiplerdi, araçları gerçekten iyi bir aralıktaydı."
"Lewis tüm yarış boyunca Charles'ın 2-3 saniye gerisindeydi ve sonunda temposu onu kovalamaya yetmedi."
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