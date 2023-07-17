Brundle: "Mercedes W14 sürüş kalitesi anlamında sınırda"
Eski F1 pilotu ve yorumcu Martin Brundle'a göre Mercedes W14 sürüş kalitesi açısından "bıçak sırtında".
2023 sezonuna "sıfır sidepod" konseptini geliştirerek giren ve şampiyonluk savaşına dönmeyi umut eden Mercedes, henüz ilk yarışta podyumdan uzak kalınca, hatta en iyi dördüncü takım konumuna gerileyince ani bir karar alarak konsepti çöpe atmaya karar verdi.
İlk olarak Monako'da yeni W14 ile piste çıkan ve o günden bu yana güncellemelere devam eden takımda işler kötü değil, nitekim son dört yarışta toplam dört podyum geldi.
Her ne kadar sonuçlar iyileşse de pilotların şikayetleri tam gaz devam etmekte, hem George Russell, hem de Lewis Hamilton aracın sürüş stilinden hiç memnun değiller -iki isim de sürekli limitlerde gitmek zorunda kalmalarından şikayetçi.
Bu duruma değinen Martin Brundle, takımın "Diva 2.0" olarak andığı W14'e durumu daha açıklayıcı bir tabir öneriyor.
Sky F1'deki yazısında Brundle, "Mercedes, görünüşe göre artık Diva 2.0 olarak adlandırılan araç üstünde çalışmaları sürdürüyor. Aracın yarış temposunda zaman zaman kıpırdanmalar gösterdiği söylenebilir."
"Ancak sürüş kalitesi açısından 'bıçak sırtı' tabirini kullanmak uygun gibi duruyor." dedi.
Son Haberler
Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var?
Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var? Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var?
Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir!
Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir! Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir!
Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!"
Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!" Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!"
Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor"
Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor" Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar