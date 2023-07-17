Brundle: "Mercedes W14 sürüş kalitesi anlamında sınırda"

2023 sezonuna "sıfır sidepod" konseptini geliştirerek giren ve şampiyonluk savaşına dönmeyi umut eden Mercedes, henüz ilk yarışta podyumdan uzak kalınca, hatta en iyi dördüncü takım konumuna gerileyince ani bir karar alarak konsepti çöpe atmaya karar verdi.

İlk olarak Monako'da yeni W14 ile piste çıkan ve o günden bu yana güncellemelere devam eden takımda işler kötü değil, nitekim son dört yarışta toplam dört podyum geldi.

Her ne kadar sonuçlar iyileşse de pilotların şikayetleri tam gaz devam etmekte, hem George Russell, hem de Lewis Hamilton aracın sürüş stilinden hiç memnun değiller -iki isim de sürekli limitlerde gitmek zorunda kalmalarından şikayetçi.

Bu duruma değinen Martin Brundle, takımın "Diva 2.0" olarak andığı W14'e durumu daha açıklayıcı bir tabir öneriyor.

Sky F1'deki yazısında Brundle, "Mercedes, görünüşe göre artık Diva 2.0 olarak adlandırılan araç üstünde çalışmaları sürdürüyor. Aracın yarış temposunda zaman zaman kıpırdanmalar gösterdiği söylenebilir."

"Ancak sürüş kalitesi açısından 'bıçak sırtı' tabirini kullanmak uygun gibi duruyor." dedi.