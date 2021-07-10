Brundle: ''Mercedes, Red Bull'a yetişemezse, Hamilton zorlanacak''

Mercedes son beş yarıştır ne galibiyet ne de pole pozisyonu alabildi ve bu takımın 2013'ten beri yaşamadığı bir durumdu. Bu sırada Red Bull ise son beş yarışın hepsini kazandı.

Sky Sports'a konuşan Brundle ise konu hakkındaki yorumlarını şu şekilde yaptı: ''Eğer Lewis bu sezona 'Red Bull'a yetişecek kadar hızlı bir aracım yok' şeklinde bakarsa, sezonun devamında zorlanabilir.''

''Mercedes'in araçlarını geliştirmeye çalışacağından eminim. Red Bull zaten geliştirdi. Ancak yeni gelen bütçe kısıtlamalar nedeniyle, takımların kaynakları daha sınırlı. Tüm takımlar 2022 araçlarını da geliştirmeli ve onlar üzerine çalışmalı çünkü araçlar homologe edilecek ve birçok yıl boyunca kullanılacak.''

Brundle, özellikle daha önlerde olan takımların vermek zorunda olduğu zor karardan da bahseti. Birçok takım bu sezonun aracı üzerinde çalışmayı bırakıp, 2022 araçları üzerinde çalışmaya başlamışken, bazı takımlar henüz 2022 araçlarına tamamen odaklanmadı.

Ancak 2022'den itibaren Formula 1'de uygulanmaya başlayacak kurallarla birlikte, takımların güç sıralaması oldukça değişebilir.

Mercedes, Britanya Grand Prix'sine güncelleme getireceklerini geçtiğimiz günlerde açıklarken, Red Bull'da 2021 aracına getirdiği güncellemeleri az arasından hemen önceki Macaristan Grand Prix'sinde bitireceklerini belirtmişti.

Brundle, 2022 aracını geliştirmenin önemli olduğunu da ekledi.

''2022 aracını yanlış şekilde geliştirirseniz, iki-üç sezon boyunca bunun zorluklarını çekersiniz. Bu kumarı oynayamasınız.''

''Bence Mercedes bu aracı doğru geliştirmeli ve 'mevcut aracımıza birkaç ayarlama yapacağız ve sonrasında stratejimizde neler olacağını göreceğiz' şeklinde düşünmeli.''