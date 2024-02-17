Brundle: "Mercedes, istemeden de olsa Russell'ı kayırmak zorunda kalacak"

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, 12 yıllık görev süresinin ardından bu sezon sonunda ayrılacağı Mercedes'te duygusal bir veda yaşayacağını öne sürmüştü.

Ancak Brundle, Hamilton'ın Mercedes'teki durumunun bu sezon giderek zorlaşacağından şüpheleniyor.

Brundle, Sky Sports'un podcastinde şöyle dedi: "Harika bir kış tatili oldu."

"Birkaç hafta önce Charles, Ferrari ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladığında biraz endişeliydim. Lando ve Oscar'ın da McLaren'da uzun süre kalacaklarını biliyoruz. Aynı şey Mercedes'ten George Russell için de geçerli. Max Verstappen ide kariyerini Red Bull Racing'de bitirmek istediğini söylemesinden dolayı her şey biraz durağan görünüyordu."

"İlk kez bir sezona bir önceki yıllı aynı sürücü kadrosuyla giriyoruz ve takvim açısından da pek bir şey olmuyor!"

"Sonrasında aniden Lewis'le ilgili Ferrari haberi ortaya çıktı."

"Beş ay önce Mercedes ile yeni bir sözleşme imzaladı fakat bu sözleşme altında tek bir yarışa bile çıkmadan, çoktan ayrılmaya karar verdi."

"'Lewis'in sözleşmesinde maddeler vardı. Takımlar sözleşmeler konusunda tamamen açık değiller. Size sadece kendilerine fayda sağlayan bazı önemli noktaları söylüyorlar."

"Lewis'in çok hızlı şekilde kullandığı bir ayrılık maddesi olduğunu söylemediler. Bir Formula 1 sözleşmesi genellikle yaklaşık 100 sayfa uzunluğundadır ve içinde maddeler vardır."

"Bence bu durum herkes için fırsatlar sunuyor."

Martin Brundle, Christian Danner Fotoğraf: James Moy

"Mercedes'le ilgili yaptığı duygusal veda açıklamalarının hiçbirine inanmıyorum. Lewis bir galibiyet makinesi ve bunu kendisi seçti. Bu, 2025 yılında spor için en büyük hikayelerden biri olacak. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Fakat öncesinde Lewis'in toplantılara giderek daha az davet edileceği bir geçiş dönemi olacak. Araç gelişimi açısından neler olup bittiğini bilmeyecek ve simülatörde bile takım, kendisine tüm bilgileri vermeyecek."

"Takım bilinçli ya da bilinçsiz olarak George'u kayıracaktır, buna mecburlar."

"Lewis'in Abu Dhabi'deki son yarışın son turuna kadar her şeyini vereceğinden şüphem yok. Mercedes tulumunu giydiği, direksiyonu elinde tuttuğu ve şirketi temsil ettiği sürece her şeyini verecektir."

"Bu, 1,500 çalışanı olan bir takım. Hepsi yeterince zeki ve mükemmel ilişkileri var, bu yüzden bence bunu bir veda yılı olarak görüyorlar. Lewis'e veda edecekler ve sonra bir Ferrari ile kaybetmesini umacaklar!" dedi.