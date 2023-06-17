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Brundle: "Mercedes, Hamilton'a karşı Russell kartını henüz oynamadı"

Eski Formula 1 pilotu ve yorumcu Martin Brundle'a göre Lewis Hamilton ile sözleşme uzatmak isteyen Mercedes henüz George Russell kartını oynamadı.

Altay Gök
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Bu yıl 39 yaşına basacak olan Hamilton, tıpkı eski takım arkadaşı Alonso gibi formundan hiçbir şey kaybetmemiş vaziyette ve kısa vadede emekliliği düşünmüyor.

Kendisi hakkındaki en büyük soru, Mercedes ile devam edip etmeyeceğine yönelik, nitekim sözleşmesi bu yılın ardından sona eriyor.

Mercedes'te 11. sezonunu geçirmekte olan Hamilton'ın araçtan ve takımın gidişatından memnun olmadığı sır değil, yine de hem kendisi, hem Toto Wolff "anlaşmaya varacakları" konusunda hemfikir.

Martin Brundle'a göre ise sözleşme görüşmelerinde her iki tarafın da henüz oynamadığı kartlar mevcut.

Sky F1'e konuşan Brundle, "Bazı açılardan onun sözleşmesinin beni ilgilendirmediğini düşünüyorum ama tabii ki soruları biz soruyoruz."

"Lewis spora farklı açılardan da yaklaşıyor, eminim ki sözleşmesinde yarışmak dışındaki diğer şeyleri de vurgulayan maddeler olacaktır."

"Aceleye gerek yok. Mevcut sözleşme hala yürürlükte ve eminim ki sadece detaylar üzerinde çalışıyorlar."

"Mercedes'in oynaması gereken bazı kartlar var, bunlardan biri George Russell. Lewis'in de oynayabileceği kartlar var, bunlardan biri düşük performans gösteren bir araca tıkılmış olması."

"Eminim gelecek için her türlü detayı hesaba katıyorlardır." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daily Mail'in son haberine göre Hamilton'ın talebi beş senelik bir sözleşme, dolayısıyla kendisinin uzun vadede F1'de yer almak istediği kesin.

Brundle, "Lewis'in en az iki ya da üç yıl daha devam edeceğini düşünüyorum."

"Halen yeterince güçlü, yeterince formda, zihinsel olarak hala iyi bir seviyede ve F1'in tadını çıkarıyor. Onu basın toplantılarında ve direksiyon başında izlerken bunu açıkça görebiliyorum."

"Mevcut sürücüler uzun zamandır epey iyi durumdalar, şükürler olsun ki artık kimse bacaklarını kırmıyor veya kafasına bir darbe almıyor." 

"Sözleşmenin pek bir önemi yok çünkü eğer sürücünüz 'biliyor musunuz, artık yeter' derse kimse sizi arabaya binmeye zorlayamaz."

"Ama her zaman söylediğim gibi hızınızı kaybetmezsiniz, ihtiyacınızı kaybedersiniz. Lewis F1 pilotu olma ihtiyacını kaybetmedi." dedi.

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