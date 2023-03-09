Brundle: "Mercedes geçen yıl hata yaptı ancak geri adım atmakta gecikti"

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2010'ların dominant gücü Mercedes, yer etkisi kurallarına geçildiğinden beri eski gücünü kaybetmiş vaziyette; öyle ki, takım geçen yıl sadece bir galibiyet alabildi ve bu yıl da sezon başlar başlamaz radikal kararlar almak durumunda kaldı.

Gelişimini sürdürdükleri sıfır sidepod konseptinin yine isteneni vermemesi sonucu farklı bir yoldan gitmeye karar veren takım, her an bu sezonu tamamen feda etme kararı da alabilir.

Mercedes'te pek iyi bir ortam olmadığını düşünen Martin Brundle, takımın geçmişte istifade ettiği pek çok imkandan yoksun kaldığını düşünüyor.

Sky Sports'taki köşesinde yarışı yorumlayan Brundle, "Bana öyle geliyor ki Mercedes 2022'de yanlış yönden gitti ancak geri dönmeyi reddetti."

"Lewis ve Toto bile hafta sonunun belirli noktalarında hayal kırıklıklarını açıkça dile getiriyorlardı, bu nedenle sadece Brackley ve Brixworth'taki ekibi övüyorlardı. "

"Şu an takımdaki gerginliğin arttığını düşünüyorum; yine de eski kalitelerini yakalayabilirler, sadece doğru yönü bulmaları ve biraz nefes almaları gerek."

“Bir daha sıfır sidepod konseptiyle ilgili konuşacaklarını sanmıyorum, ancak takım yeni bir konsept üzerinde çalışmadan önce geriye doğru bir adım atacaklarının farkında."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Geçen sezon Mercedes'i -geç bir zamanda da olsa- geri adım atmadan yarış kazanabilen bir araca dönüştürdüler, ancak bu yıl aynı hedefe ulaşmak için iştah yok."

"Turbo hibrit çağının ilk yıllarında epey dominant bir güç ünitesine sahiplerdi -artık buna da sahip değiller. Güç ünitelerinin gelişimi hızlandıktan sonra kaybettiler."

“Andy Cowell ve James Vowles önemli kişileri de kaybettiler, James Allison da şu anda başka bir alana odaklanmış durumda. Kalan yetenek havuzu muazzam, ancak henüz alışma döneminde."

"Dediğim gibi, bir F1 aracının felsefesini ve mimarisini değiştirmeden önce, ne istediğinizi ve nereye gittiğinizi anlamanız gerekir -bu da bütçe sınırının etkili olduğu 23 yarışlık bir sezonda hiç kolay değil." dedi.