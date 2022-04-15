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Formula 1 Haberler

Brundle: "McLaren'ın ilerlemeye devam etmesini bekliyorum"

Martin Brundle, McLaren'ın Avustralya Grand Prix'sinde kayda değer bir şekilde gelişmesinin ardından, takımın ilerlemeye devam etmesini bekliyor.

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Brundle: "McLaren'ın ilerlemeye devam etmesini bekliyorum"
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Woking merkezli takım, 2022 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı ve Bahreyn'de gridin arkasında mücadele etti.

Takım, Suudi Arabistan'da nispeten ilerleme kaydetti ve Lando Norris ile altı puan aldı. Fakat Daniel Ricciardo mekanik bir arıza nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Melbourne'de ise işler çok daha farklı gitti. Norris ve Ricciardo, yarışı sırasıyla 5. ve 6. sırada tamamladılar ve iki araçla birden puan aldılar.

Brundle, sorunlarının bazılarını geride bırakmış gibi göründükleri için, McLaren'ın bu noktadan sonra ilerlemeye devam edeceğini düşünüyor.

Brundle, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "McLaren, Bahreyn'de alelacele yapılan fren soğutma sistemi değişikliklerinin ardından aracında daha mantıklı bir aeroya geçiyor."

"Bu noktadan sonra ilerlemeye devam etmelerini bekliyorum."

"Norris ve Ricciardo, Avustralya'da güçlü ve dayanıklı bir araçta eşittiler." dedi.

Ferrari and Daniel Ricciardo, McLaren,fans

Ferrari and Daniel Ricciardo, McLaren,fans

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu adım, 2020 ve 2021 etkinlikleri pandemi nedeniyle iptal edildikten sonra, Ricciardo'nun 2019'dan bu yana evinde gerçekleştirdiği ilk yarışında atıldı.

Bu nedenle taraftarların hepsi desteklerini göstermek için bir araya geldiler.

Brundle, "Avustralya kalabalığının büyük bir kısmı, 'onların' adamı Ricciardo için Red Bull ürünlerini McLaren ile değiştirdiler."

"Imola'daki tribünlerin nasıl görüneceğini merak ediyorum." dedi.

McLaren'ın Melbourne'deki başarısı, puanlarını 24'e çıkardı ve takımı şampiyonada dördüncü sıraya yerleştirdi.

Norris şu anda sürücüler şampiyonasında 8. sıradayken, Ricciardo 11. sırada yer alıyor.

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