Brundle: "Max ve Lewis, takımlarının en soğukkanlı üyeleri"

Eski Formula 1 sürücüsü ve yorumcu Brundle, iki şampiyonluk adayının 'acımasız' olduğuna ve birbirlerine bir santim dahi vermeyeceklerine inanıyor.

Brundle, Sky Sport'daki köşesinde, "İki şampiyona adayının, oyunlarını genellikle daha yüksek bir seviyeye çıkardığını, her virajda ve her turda, sürüşlerini maksimuma çıkarabilecekleri yüksek bir vites bulduklarını sık sık söylediğimi duymuşsunuzdur." dedi.

Sergio Perez ve Valtteri Bottas'ın, Verstappen ve Hamilton'ın performansından oldukça geride olmaları da onlarla eşleşemediklerinin bir kanıtı.

Geçen hafta Losail Uluslararası Pisti'nde de durum farklı değildi. Brundle, "Katar'ın ışıkları altında, Lewis Hamilton ve Max Verstappen farklı bir yarış kategorisinde gibiydiler ve kritik dünya şampiyonluğu puanları peşinde yarışırken, amansız bir hızları vardı."

"Bu iki sürücü, zaman zaman dikkat çekici bir şekilde, takımlarının en soğukkanlı üyeleri gibi görünüyor." dedi.

Brundle'a göre, Mercedes takımının sezonun son bölümündeki performansı etkileyici.

"Hiç şüphe yok ki Hamilton ve Mercedes, şampiyonanın önemli bir noktasında oyunlarını yükselttiler."

"Lewis, fabrika simülatörüne yeniden güven duydu ve sekizinci şampiyonluk için gecenin geç saatlerine kadar pistte çalıştı."

Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images