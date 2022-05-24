Brundle: "Max, Perez'e borçlandı"

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Red Bull tarafından liderliği Verstappen'e bırakması istenen Perez, bunun "adaletsiz" olduğunu söyledi ve takım, sürücüleri farklı stratejilerde olduğu ve Verstappen'in daha taze lastikleri olduğuiççin bu kararı aldıklarını açıkladı.

Verstappen, ikinci sırada götürdüğü yarışta çakıllara uçmuş ve DRS sorunları yaşadığı için Mercedes pilotu George Russell'ın arkasına takılı kalmıştı. Perez, Russell'a atak yapmak için Verstappen'in yer vermesini istedi fakat Red Bull, bu talebi reddetti.

Perez, takım arkadaşının İspanya Grand Prix'sini kazanmasına ve sürücüler şampiyonasının yeni lideri olmasına izin vermesi istendiği için takımla görüşeceğini söyledi.

Brundle, şampiyonluk için Charles Leclerc ile mücadele edecek sürücünün Verstappen olduğunu ve Perez ile yer değiştirme kararını anladığını ve desteklediğini söyledi.

Fakat hata yapan ve Russell'ı geçemeyen Verstappen'in takım arkadaşına borçlu olduğunu düşünüyor.

Brundle, Sky Sports F1 köşe yazısında şunları söyledi: "Perez, 37. turda yeni orta hamur lastikleri için pite geldi ve Verstappen de altı tur sonra aynısını yaptı. Bu da yarışın yaklaşık %10'u oluyor fakat bunun, Perez'e söylendiği gibi "farklı bir yarış stratejisi" olduğundan emin değilim."

George Russell, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Perez, bunu yapacağını fakat adaletsiz olduğunu söyledi ve haklıydı. Bu 22 yarışlık sezonun altıncı yarışıydı. Takım, Russell'ı geçtikleri için güvenlik aracı gibi bir durum çıkmadığı sürece her halükarda 1-2 yapacaktı."

"Perez liderdi çünkü hızlıydı ve pistte kaldı. O noktada araçların yerini korumak ve Perez'in galibiyet alması çok normal olurdu."

"Takım veya her iki sürücü için de iyi sonuçlanmasa da, ben de Red Bull pit duvarında olsaydım aynısını yapardım ve sert eleştirilere maruz kalırdım."

"Leclerc'in hızı etkileyiciydi, sezon uzun ve düzenli olarak onunla savaşması için paranızı Verstappen'e oynarsınız. Geçtiğimiz yıl da gördüğümüz gibi birinci ve ikinci arasındaki yedi puanlık fark çok önemli olabilir."

"Verstappen'in hızı da taze lastiklerde harikaydı ve her ikisinin de sözleşmesini okumamış olsam da, iki belgede de böyle bir değişikliğe izin verildiğini görsem şaşırmazdım. Fakat Max ona borçlandı."