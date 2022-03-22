Brundle: "Max, Leclerc'e karşı geçtiğimiz sezona göre daha az agresifti"

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Max Verstappen ve Charles Leclerc, Bahreyn'de sezon açılışında ilk pit stopların ardından oldukça yakınlardı ve Verstappen'in atak yapmasıyla birlikte ikili liderlik için heyecan verici bir mücadeleye girişti. Mücadeleden galip ayrılan taraf, lastiklerini hızlıca ısıtıp önde kalmayı başarabilen Leclerc oldu.

Yine de Martin Brundle'ın da belirttiği gibi, bu mücadele -özellikle Verstappen ve Hamilton'ın geçtiğimiz sezonki pist üstündeki çekişmelerine kıyasla- daha adil ve daha sakin bir mücadeleydi.

Brundle, Sky F1'deki köşesinde şunları yazdı: "Bu ikilinin nasıl mücadele ettiğini görmek epey ilgi çekiciydi."

"Max, DRS ve düzlük hızı avantajını kullanarak ilk virajda atak deneyecek ve geç frenajla da yerini sağlamlaştıracaktı."

"Charles Max'ı aynalarından sürekli kontrol ediyor, geçileceğini kabulleniyor ve ikinci DRS noktasını geçen ikinci araç olmayı garantiliyordu, böylece mücadele boyunca dördüncü viraja kadar arka kanadı açıp liderliği geri alabilecek bir durumda kalabildi."

"Verstappen'in savunması sağlam fakat çok adildi, geçen sezon Hamilton'a sunduğundan çok daha sakin, daha az agresifti.

Böylece dördüncü viraja lider girebilen ilk pilot Leclerc oldu. Şampiyona ilerledikçe bunun nasıl devam edeceğini görmek büyüleyici olacak.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battles with Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen, Leclerc'in yerini geri almasının ardından frenlerini soğutmak amacıyla geri çekildi, zorunda kalacaktı, ancak bu yeni düzenlemelerin ana amacı, pilotların yere basma gücünü kaybetmeden veya lastiklerini yıpratmadan birbirlerini daha yakından takip etmelerini ve geçiş yapmalarını sağlamaktı.

Verstappen ve Leclerc'in birbirlerine karşı mücadelelerinin üç tur sürmesi ve pilotların birbirlerine karşı hareketlerine dayanarak, şu anlık Formula 1'in bu görevde başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Brundle, "Ross Brawn'ın da mühendis tarafıyla söylediği üzere 'şu an sadece tek bir örneğe sahibiz', ancak testlerden ve özellikle Bahreyn'deki yarıştan pilotların -hiçbir yerde çok fazla öngörülemeyen kayma yaşamadan ve lastiklerini fazla ısıtmadan- birbirlerini yakından takip edebilecekleri görüldü.

"Araçlar yüksek aero yüküne sahipler ve son derece hızlılar kalıyor, bu nedenle Formula 1 asla Formula Ford veya Mini araçlarının yarıştığı seriler gibi olmayacak. Yine de yarış boyunca, Leclerc ve Verstappen'in arasındaki üç turluk mücadelede olduğu gibi, ataklar ve karşı ataklar görebilirsek harika olacak." diye ekledi.