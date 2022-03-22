Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Steiner, Bahreyn'deki sonucun "tadını çıkarmak" istiyor Sonraki / Yüksek yere basma gücü sunan kanatlar, Mercedes'i güç konusunda şüphelere sürüklüyor
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Brundle: "Max, Leclerc'e karşı geçtiğimiz sezona göre daha az agresifti"

Formula 1 uzmanı Martin Brundle, Max Verstappen'in Charles Leclerc ile olan mücadelesine, Lewis Hamilton ile olan mücadelesine kıyasla "daha az agresif" yaklaştığını düşünüyor.

Ekleyen:
Brundle: "Max, Leclerc'e karşı geçtiğimiz sezona göre daha az agresifti"
Haberi dinle

Max Verstappen ve Charles Leclerc, Bahreyn'de sezon açılışında ilk pit stopların ardından oldukça yakınlardı ve Verstappen'in atak yapmasıyla birlikte ikili liderlik için heyecan verici bir mücadeleye girişti. Mücadeleden galip ayrılan taraf, lastiklerini hızlıca ısıtıp önde kalmayı başarabilen Leclerc oldu.

Yine de Martin Brundle'ın da belirttiği gibi, bu mücadele -özellikle Verstappen ve Hamilton'ın geçtiğimiz sezonki pist üstündeki çekişmelerine kıyasla- daha adil ve daha sakin bir mücadeleydi.

Brundle, Sky F1'deki köşesinde şunları yazdı: "Bu ikilinin nasıl mücadele ettiğini görmek epey ilgi çekiciydi."

"Max, DRS ve düzlük hızı avantajını kullanarak ilk virajda atak deneyecek ve geç frenajla da yerini sağlamlaştıracaktı."

"Charles Max'ı aynalarından sürekli kontrol ediyor, geçileceğini kabulleniyor ve ikinci DRS noktasını geçen ikinci araç olmayı garantiliyordu, böylece mücadele boyunca dördüncü viraja kadar arka kanadı açıp liderliği geri alabilecek bir durumda kalabildi."

"Verstappen'in savunması sağlam fakat çok adildi, geçen sezon Hamilton'a sunduğundan çok daha sakin, daha az agresifti.

Böylece dördüncü viraja lider girebilen ilk pilot Leclerc oldu. Şampiyona ilerledikçe bunun nasıl devam edeceğini görmek büyüleyici olacak.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battles with Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battles with Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen, Leclerc'in yerini geri almasının ardından frenlerini soğutmak amacıyla geri çekildi, zorunda kalacaktı, ancak bu yeni düzenlemelerin ana amacı, pilotların yere basma gücünü kaybetmeden veya lastiklerini yıpratmadan birbirlerini daha yakından takip etmelerini ve geçiş yapmalarını sağlamaktı.

Verstappen ve Leclerc'in birbirlerine karşı mücadelelerinin üç tur sürmesi ve pilotların birbirlerine karşı hareketlerine dayanarak, şu anlık Formula 1'in bu görevde başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Brundle, "Ross Brawn'ın da mühendis tarafıyla söylediği üzere 'şu an sadece tek bir örneğe sahibiz', ancak testlerden ve özellikle Bahreyn'deki yarıştan pilotların -hiçbir yerde çok fazla öngörülemeyen kayma yaşamadan ve lastiklerini fazla ısıtmadan- birbirlerini yakından takip edebilecekleri görüldü.

"Araçlar yüksek aero yüküne sahipler ve son derece hızlılar kalıyor, bu nedenle Formula 1 asla Formula Ford veya Mini araçlarının yarıştığı seriler gibi olmayacak. Yine de yarış boyunca, Leclerc ve Verstappen'in arasındaki üç turluk mücadelede olduğu gibi, ataklar ve karşı ataklar görebilirsek harika olacak." diye ekledi.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Steiner, Bahreyn'deki sonucun "tadını çıkarmak" istiyor
Önceki haber

Steiner, Bahreyn'deki sonucun "tadını çıkarmak" istiyor
Sonraki haber

Yüksek yere basma gücü sunan kanatlar, Mercedes'i güç konusunda şüphelere sürüklüyor

Yüksek yere basma gücü sunan kanatlar, Mercedes'i güç konusunda şüphelere sürüklüyor
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Altay Gök
Steiner: "An itibariyle en iyi motor Ferrari'de" Bahreyn GP
Formula 1

Steiner: "An itibariyle en iyi motor Ferrari'de"

Schumacher: "Son bölüme kalamamak üzücü" Bahreyn GP
Formula 1

Schumacher: "Son bölüme kalamamak üzücü"

F3 Bahreyn: Sprint yarışının galibi çaylak Isack Hadjar! Bahreyn
FIA F3

F3 Bahreyn: Sprint yarışının galibi çaylak Isack Hadjar!

Son Haberler

Yüksek yere basma gücü sunan kanatlar, Mercedes'i güç konusunda şüphelere sürüklüyor
Formula 1 Formula 1

Yüksek yere basma gücü sunan kanatlar, Mercedes'i güç konusunda şüphelere sürüklüyor

Brundle: "Max, Leclerc'e karşı geçtiğimiz sezona göre daha az agresifti"
Formula 1 Formula 1

Brundle: "Max, Leclerc'e karşı geçtiğimiz sezona göre daha az agresifti"

Steiner, Bahreyn'deki sonucun "tadını çıkarmak" istiyor
Formula 1 Formula 1

Steiner, Bahreyn'deki sonucun "tadını çıkarmak" istiyor

Güçlü başlangıcın ardından Alfa Romeo'da yüzler gülüyor
Formula 1 Formula 1

Güçlü başlangıcın ardından Alfa Romeo'da yüzler gülüyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.