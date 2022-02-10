Brundle: "Masi'nin ortaya çıkan radyo konuşmaları F1 için rahatsız edici"

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Masi ve Red Bull sportif direktörü Jonathan Wheatley arasındaki radyo konuşması çarşamba günü sosyal medyada geniş çapta yayıldı ve birçok taraftar arasında yeniden öfkeye yol açtı.

Yarışın sonunda güvenlik aracı sırasında gerçekleşen konuşmada Wheatley, “Bu tur bindirilen araçların yeniden gruba yetişmesini beklememize gerek yok. Sadece gitmelerine izin vermelisin ve sonra önümüzde bir yarış var.” dedi.

Birçok kişi için rahatsız edici olan şey ise Wheatley'nin son yorumunun, güvenlik aracı periyodunu erken bitirdiği için Mercedes patronu Toto Wolff tarafından eleştirilen Masi'nin kararları için bir gerekçe olmasıydı.

Masi, “Toto, buna motor yarışları denir, tamam mı?” diye yanıtladı.

Bu radyo konuşması aslında yeni değildi ve ilk olarak Abu Dhabi yarışından bir hafta sonra F1 tarafından paylaşılmıştı, o sırada olayların heyecanı göz önüne alındığında birçok kişi tarafından gözden kaçtı.

İlginç bir şekilde, 16 Aralık'ta Mercedes'in Abu Dhabi sonucuyla ilgili temyiz başvurusunu geri çekmeye karar vermesinden saatler sonra paylaşıldı, yani takım nihai kararını vermeden önce bu radyo konuşmasından habersizdi.

Abu Dhabi GP'si hakkında yorum yapan Brundle, bu hafta yeniden ortaya çıkan bu radyo konuşmasının paylaşıldığı tarih ile tekrar gündeme gelmesi sonucunda taraftarların FIA'nın olayları ele alışına duyduğu öfkeyi gösterdiğini söyledi.

Skysports’a konuşan Brundle, “Bu yeni bir haber değil ve bence şunu anlamalısınız ki Michael Masi'ye zaten bilmediği bir şey söylemek zorunda değil.”

“Masi'nin tur bindirilen araçlarla ilgili olarak neler yapabileceğini ve yapamayacağını bilmediği bir bilgi olduğunu varsaymayalım.”

“Tabii ki bu gerçekten rahatsız edici ve birçok insan mutsuz. Hamilton hayranları, Mercedes hayranları.”

“Sekizinci şampiyonluğu alması gerektiğini düşünmek için Lewis Hamilton fanı olmanıza gerek yok çünkü benim için uygulanmayan en önemli kural, güvenlik aracının bir sonraki turun sonunda gelmesi gerektiğiydi.”

“Ancak, hiçbir şeyin yerini almaması gereken yazılı olmayan kuralların ve toplantıların da şunlar olduğunu biliyoruz: Yarışı güvenlik aracının arkasında bitirmemeye çalışalım.”

“Son derece kabul edilemez. Geçen yıl Formula 1'de yeni olan pek çok hayranla tanıştım ve genel olarak olanlardan dolayı çok üzülen hayranlardı.” dedi.

Martin Brundle, Sky TV Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images

Brundle, Abu Dhabi yarışında takımların olayları kendi yollarına çekmeye çalışmak için doğrudan yarış kontrolü lobisi yapabildiklerinin yanlış olduğunu gösterdiğini düşünüyor.

“Pistteki araçlar, görevliler ve kaza yapmış araçlarla kritik kararlar vermeye çalışırken takımların hakeme ulaşmasını sağlayamayız - ve bunun değişeceğini biliyoruz” diye ekledi.

“Araç bir noktada alev aldı. Masi bunu yönetmeye çalışırken sürekli sağından, solundan bir şeyler duyuyordu. Futbol sahasında veya ragbi sahasında bunun tamamen kabul edilemez olduğunu hayal edebilirsiniz ve bu değişecek.”

“Bu olaylar Formula 1 için gerçekten hiç hoş değil ama bu radyo konuşmasının yaşananların gerçekten rahatsız edici olduğunu değiştirdiğini düşünmüyorum.” dedi.

FIA, Abu Dabi'deki olaylarla ilgili soruşturmasının sonuçlarını pazartesi günü F1 Komisyonu'na sunacak.

Ayrıca gelecekte tekrar hataların olmamasını sağlamak için FIA yarış kontrol yapısı ve kurallarında değişiklikler olması bekleniyor.

Masi'nin pozisyonu hâlâ belirsizliğini koruyor ve FIA, 2022 sezonu için değiştirilebileceğini söylüyor.

Brundle, Hamilton'la ilgili herhangi bir kararda aşırı incelemeyle karşı karşıya kalacağı için Avustralyalının rolüne devam etmesinin zor olacağını düşünüyor.

Sözlerine devam eden Brundle, “Michael Masi'yi değiştirmenin sorunu çözmeyeceğine dair bir yorum yaptım, yani bu bir kişi için çok büyük bir iş.”

“Bu, Michael Masi'yi tamamen desteklediğim anlamına gelmez. Bu pozisyonu korumak için mücadele edeceğini düşünüyorum.”

“Sorun şu ki, tüm dikkatler onun üzerinde olacak ve her bir kararı gözden geçirilecek.”

“Lewis ceza alırsa ne olur? Bu konuda hoşgörülü olacak mı? Bence savunulamaz bir durumda.” dedi.