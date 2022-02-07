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Brundle: "Masi'nin ayrılması hakkında ne istediğinize dikkat edin"

Martin Brundle, yarış direktörü olmanın "bir kişi için büyük bir iş olduğunu" ve Michael Masi'yi görevden almanın F1'in sorunlarını çözmeyeceğini söyledi.

Brundle: "Masi'nin ayrılması hakkında ne istediğinize dikkat edin"
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FIA'nın Abu Dhabi'deki sezon finalinde alınan kararlara dair soruşturması devam ediyor ve yarış direktörü Michael Masi'nin görevini koruyup koruyamayacağı henüz belirsiz.

Soruşturmanın sonuçlarının 18 Mart'ta gerçekleşecek Dünya Motor Sporları Konseyi'nde açıklanması bekleniyor.

Martin Brundle, Masi'nin görevden ayrılması halinde yerine başka birini getirmenin Formula 1 için bir çözüm olmadığını söyledi. Ayrıca, FIA'nın soruşturmasında "kurban" seçilirse ve görevine devam etmesi halinde "çok fazla desteğe" ihtiyacı olduğunu belirtti.

Brundle, "FIA ve F1, Michael Masi'nin devam etmesini isterse ve Masi de kalmak isterse sadece tek bir hakkı kalmış olacak. Bu yüzden bunun mümkün olup olmayacağını bilmiyorum."

"Onu kimle değiştirebilirsiniz ki? Ne istediklerine dikkat etmeliler çünkü sadece Michael Masi'yi değiştirmenin çözüm olacağını düşünmüyorum."

"Bu, 23 yarışlık bir sezonda bir kişinin baş etmesi için fazla büyük bir iş. Ayrıca takvim gittikçe büyüyecek."

"Charlie Whiting ve Herbie Blash zamanında 16-18 yarış olurdu."

"Charlie yarışı başlatırdı ve Herbie, Charlie başlangıç kürsüsünden gridin yanına dönene kadar yarış direktörlüğü yapardı."

"Her şeyi kontrol altında tutarlardı. Ancak artık git gide büyüyoruz. Yani eğer Masi kalırsa çok fazla desteğe ihtiyacı olacak. Bence şu anda bunu araştırıyorlar. Ayrıca şu anda onun yerine kim gelmek ister ki?" dedi.

Michael Masi, Race Director and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1

Michael Masi, Race Director and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

David Croft ise Masi'nin "fazla çalıştığını" ve sezon içerisinde neredeyse hiç ara vermediğini söyledi. Ayrıca, Abu Dhabi'deki "anın sıcağında yanlış kararlar alındığını" ve rolünün stresi nedeniyle "bir süredir bunun gelmekte olduğunu" söyledi.

Croft, Masi'nin yerine başkasını getirmek için uygun bir aday bulmanın kolay olmayacağına inanıyor.

Croft, "Motor sporları içerisinde tecrübeli birine ihtiyacınız var."

"Le Mans'ta yaklaşık 20 yıldır yarış direktörü olan Eduardo Freitas'ın, Masi'nin yerine geçmesi istenmiş."

"Portimao'daki bir yarışta Michael Masi'yi gölgede bırakmıştı. Bunun ardından Formula 1'de çalışmak istemediğini söylediğini duydum."

"Steve Nielsen de önerilen başka bir isim. Liberty Media için Formula 1'de sportif direktör olarak çalışıyor. Ancak o da Formula 1 ya da FIA için çalışmak istemiyor."

"Eğer Toto Wolff'un isteği buysa, Michael Masi'den 'kurtulmak' için gelmeye hazır olan birini bulmanız gerekiyor ve şu anda böyle biri yok gibi." dedi.

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