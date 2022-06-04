Brundle: "Leclerc-Ferrari ilişkisi bir sınavdan geçmekte"

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Ferrari'de işler, gerek hatalar, gerek şanssızlıklar nedeniyle pek iyi gitmiyor. Sıralama turlarındaki üstünlüğünü piste yansıtmakta güçlük çeken İtalyan takım, Avustralya'dan bu yana galibiyete hasret.

Bu şanssızlıklardan en kötü etkilenen isim ise hiç şüphesiz Leclerc. Arka arkaya üç yarıştır pole pozisyonu alan Leclerc, Miami'de lastik kullanımında fark yaratan Red Bull'a mağlup oldu, İspanya'da lider giderken dayanıklılık sorunları nedeniyle yarıştan çekildi, son olarak Monako'da ise bir strateji hatası nedeniyle dördüncülüğe kadar geriledi.

Emilia Romagna GP'si dışında hatasız bir sezon geçiren Leclerc, şampiyonada Max Verstappen'in 9 puan gerisine düşerken, üçüncü sıradaki Sergio Perez de farkı kapatmaya başladı.

Martin Brundle, takımın hataları nedeniyle Leclerc-Ferrari ilişkisinin gerginleşmeye başladığını söyledi.

Sky F1'deki köşesinde yarışı yorumlayan Brundle, “Kendi evinde hayal kırıklığı yaşayan Charles Leclerc için üzülüyor olmalısınız. Pole pozisyonunu kazandı ve rahat bir şekilde liderliğini koruyordu, ancak strateji hatası nedeniyle dördüncü sıraya kadar geriledi."

"Geçiş lastikleri için 18. turda pite girdi. Üç tur sonra ise takım arkadaşıyla aynı turda kuru zemin lastikleri için yine pitteydi, dolayısıyla bir süre beklemek zorunda kaldı. Bu da Leclerc'in zaman kaybetmesine ve pitlerin ardından iki Red Bull'a birden geçilmesine sebep oldu."

"Leclerc ve Ferrari arasındaki karşılıklı hayranlık ve sevgi bana Michael Schumacher'in takımla olan ilişkisini hatırlatıyor. Ancak bu ilişki, sekiz günde iki sağlam zaferin kaçmasının ve şampiyona liderliğinin kaybedilmesinin ardından Leclerc'in tarafında ciddi bir sınavdan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images