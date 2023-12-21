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Brundle, Leclerc'in krallara layık bir muamele gördüğünü düşünüyor

Martin Brundle, Charles Leclerc'in Ferrari'de bir krala yakışır muamele gördüğüne ve bunun da uzun vadede sadakatini sağlamaya yardımcı olabileceğine inanıyor.

Editör Burak Yasul
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Charles Leclerc, Ferrari

Leclerc, Ferrari ile mevcut sözleşmesinin son yılına giriyor. Ancak İtalyan medyasındaki söylentilere inanılacak olursa, Monacolu pilot Ferrari ile beş yıl daha (belki de yılda 50 milyon Euro'ya yakın maaş) yarışmaya devam etmek için uzun vadeli bir sözleşme imzalamış olabilir.

Ferrari'nin desteğiyle gençler kategorilerde yükselen Leclerc'in 2019'da F1 takımına katılması ona 23 pole pozisyonu ve yedi galibiyet kazandırdı. Ancak takımın performansı sürekli olmayışı henüz bir şampiyonluk mücadelesi vermesine engel oldu.

2022'ye güçlü bir başlangıç yapmanın ve yeni yer etkisi çağında Red Bull'dan her şeyi silip süpüren rakibi Max Verstappen'in mutlak hakimiyetini izlemenin hayal kırıklığına katlanmak zorunda kalan Leclerc, şimdilik takım değiştirmeyi düşünmüyor gibi gözüküyor.

Sky Sports F1 ile özel bir soru-cevap programına katılan ünlü yorumcu ve yayıncı Martin Brundle'a, Ferrari'nin Maranello'da geçirdiği uzun süre boyunca sürekli olarak başarısız olduğu Leclerc'in neden uzun vadeli bir anlaşmaya imza atacağına dair düşünceleri soruldu.

Brundle, "Söylentiler söylentidir ama Charles'ın orayı sevdiğini tahmin ediyorum."

"Yani, kim Ferrari için yarışmak istemez ki? Eminim ona çok iyi para ödüyorlardır ve ona bir kral gibi davranıyorlardır ve ona vaatlerini, kristal kürelerini, nerede kazanmaya başlayacaklarını ve pek çok şeyi göstermişlerdir."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, takes a selfie with a fan

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, takes a selfie with a fan

"Ayrıca tüm sözleşmelerin çok gizli olma eğiliminde olduğunu ve herhangi bir çıkış maddesi varsa bunların gizli olduğunu biliyorum. Yani bir sözleşme imzalamadığınız ya da sözleşmenin oluşturulmasında yer almadığınız sürece, gerçekleri asla bilemeyeceğiz."

"Ancak Ferrari için daha uzun vadeli bir anlaşma imzalamış olsaydı, o kadar da şaşırmazdım ama yine de seçeneklerinizi açık tutmanız gerekir." dedi.

Leclerc, Alman Auto Motor und Sport'a verdiği bir röportajda Ferrari'nin üzerindeki baskılar hakkında konuştu.

Leclerc, "Diğerleri bundan daha kolay sıyrılabilir ama biz bununla yaşamak zorundayız."

"Ferrari'nin Ferrari olmasının bir nedeni var. Orada tamamen farklı bir tutku var."

"Ferrari ile sözleşme imzalayan herkes, ister pilot olarak ister başka bir görevde olsun, diğerlerinden daha fazla baskı altında olduğunu kabul etmek zorundadır. Benim bununla bir sorunum yok."

"Bence geçmişe kıyasla daha iyi başa çıkıyoruz." dedi.

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