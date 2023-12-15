Brundle: "Leclerc karşısına çıkan fırsatları daha iyi kullanmayı öğrenmeli"

Charles Leclerc, kazandığı son 12 pole pozisyonunun hiçbirisini zafere dönüştürmeyi başaramadı. Bunlardan bazıları Leclerc'in hatasıydı, çoğunluğu ise takımdan ya da araçtan kaynaklanan şeylerdi.

Diğer tarafta Carlos Sainz, Singapur'da pole pozisyonunu alıp zafere ulaşmayı başardı ve 2023'te yarış kazanan tek Ferrari pilotu oldu.

Bu konu hakkında Sky'a konuşan Martin Brundle şöyle dedi: "Carlos Sainz'in yeteneğinin her zaman büyük hayranı oldum. Onu uzun zamandır tanıyorum; yaklaşımını ve zihinsel tutumunu beğeniyorum."

"Dürüst olmak gerekirse Charles'ın daha hızlı olduğunu düşünüyorum ve bazı pole pozisyonu turlarıyla onun belki de -2023'te- griddeki en hızlı sürücü olduğunu iddia edebilirsiniz fakat son 12 pole pozisyonundan hiçbirini zafere dönüştüremedi."

"Bu elbette sadece onun hatası değil; Max Verstappen de bunda önemli bir rol oynadı. Leclerc aynı zamanda en hızlı araca sahip değildi, dayanıklılık sorunları ortaya çıktı ve Ferrari taktik seçerken bazen şüpheli kararlar verdi. Yani etkileyen şeyler vardı."

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

"Ancak Ferrari'de iki farklı tipte sürücü var: Charles ne olursa olsun sadece ileriye atılıyor, zorluyor, Carlos ise tüm faktörleri dikkate alıyor ve bunları bir araya getiriyor. Singapur'daki yarışı da bu sayede kazanmayı başardı."

"Bence bu çok ilginç bir pilot kadrosu. Elbette hepimiz tüm takımların Red Bull ile aradaki farkı kapatabileceğinden ve Ferrari'nin daha fazla zafer kazanmak için gereken her şeye sahip olduğundan umutluyuz.

"Ancak bunun için takımın neredeyse her şeyde biraz daha iyisini yapması gerekiyor: araç biraz daha güçlü olmalı, daha fazla yere basma gücü üretmeli, stratejistler daha etkili taktikler geliştirmeli ve Charles fırsatları daha az kaçırmalı. Şu ana kadar bunu çok sık yaptı."

"Kısacası, takım potansiyelini en üst düzeye çıkarmalı."