Brundle: "Leclerc artık kaza yapmayı bırakmalı"

Charles Leclerc, Miami'de gerçekleştirilen antrenman seansında kaza yapmış ve aracın ön tarafına hasar vermişti.

Sıralama turlarında bir başka kaza daha yapan Leclerc, yarışa gerilerden başlamak durumunda kaldı ve önemli puanları masanın üzerinde bırakmış oldu.

Leclerc zaman zaman bu tür hatalar yapıyor ve bu da şampiyonluk savaşında hem kendisini hem de Ferrari'yi olumsuz etkiliyor.

Martin Brundle'a göre Leclerc, artık bu tür hatalar yapmayı bırakmak zorunda.

Brundle, "Leclerc çok fazla kaza yapıyor, Ferrari'nin bütçesini de boşa harcıyor."

"Saf hız açısından herkes kadar hızlı, hatta herkesten daha hızlı ama aracın limitlerini hissedemiyor."

"Sauber için yarıştığı dönemde 'Bu adamı Ferrari'de görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ama bu kadar çok hata yapmayı bırakması gerekiyor' demiştim."

"O zamandan bu yana birkaç yıl geçti ama hata yapmaya devam ediyor. Charles artık bir karar almak zorunda." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images