Brundle: "Las Vegas Grand Prix'sinde F1'in gözden düşeceğini düşündüm"

Yıllar süren beklentinin ardından Formula 1'in Las Vegas gezisi, Carlos Sainz'in gevşek bir rögar kapağı sebebiyle aracına ciddi hasar vermesi ve pistin yeniden düzenlenmesinin ikinci antrenman seansının oldukça gecikmesine neden olmasıyla mümkün olan en kötü başlangıcı yaptı.

Ancak yarışın kendisi heyecan vericiydi; soğuk hava ve yeni düzen pilotlar için zorlu bir mücadele yarattı.

Max Verstappen bu sezon 18 kez daha yaptığı gibi Las Vegas'ta da zafere ulaştı ancak 50 turluk yarışta tam 4 farklı pilot liderlik koltuğuna oturdu.

Brundle, Las Vegas hakkında Sky Sports'a şunları söyledi: "Sabah 03:45'te ikinci antrenman seansında pist kenarında duruyordum ve tribünlerde kimse yokken yanımdan geçip giden F1 araçları hakkında konuşuyordum."

"Dürüst olmak gerekirse, o akşam Formula 1'in gerçekten gözden düşeceğini ve berbat bir hafta sonu geçireceğini düşündüm."

"Ancak pist çok hızlı ve çok kaygan olduğu için yarışta 82 pozisyon değişikliği ve 6 liderlik değişikliği yaşadık. Ardından bunun gerçekten heyecan verici bir yarış olduğunu düşündüm, aslında televizyonda biraz daha iyi görünebilirdi ama genel olarak Perşembe günü büyük bir şeyi atlattık ve Cumartesi günü harika bir yarış geçirdik."

Naomi Schiff programda Brundle'a katıldı ve sezonun anı olarak farklı bir yarışın altını çizdi.

Schiff, "Tanrım, tüm bu yarışları düşünmek zor."

"Sanırım benim için öne çıkan yarış Zandvoort'tu."

"Bence o yarışın başında, hava durumu ve sürekli değişen koşullar söz konusu olduğunda Max Verstappen'in galibiyetini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor gibiydiler."

"O yarışın başlangıcı, sanırım bu yıldan aklımda kalan bir anı. Gerçekten harikaydı." dedi.