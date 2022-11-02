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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Brundle, Kravitz'e tam destek verdi

Eski Formula 1 pilotu ve Sky Sports yorumcusu Martin Brundle, meslektaşı Ted Kravitz'e destek verdi.

Altay Gök
Ekleyen:
Brundle, Kravitz'e tam destek verdi
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Son şampiyon Verstappen ve Red Bull, Meksika hafta sonu boyunca hiçbir Sky Sports edisyonuna röportaj vermedi.

Bunun sebebi kıdemli Sky F1 muhabiri Kravitz'in Austin'deki padok yürüyüşü esnasında "2021 şampiyonluğunun çalındığını" söylemesiydi.

Kravitz ve Sky Sports'a yönelik boykot Brezilya'da devam etmeyecek, buna rağmen sosyal medyada "taraf tutmakla" suçlanan ikili halen ciddi tepki görmekte.

Muhabirlerin bakış açısı ise genel olarak Kravitz'in günah keçisi yapıldığı yönünde. Bu bakış açısını paylaşan bir diğer Sky F1 muhabiri ve analiz ustası Martin Brundle, meslektaşı ve arkadaşı Kravitz'in her koşulda arkasında duracağını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Brundle, "Şüpheye mahal vermemek adına, son 26 yıldır dostum ve meslektaşım olan Ted Kravitz'e tam desteğimi sunuyorum."

"F1 padokunun acımasız dünyasında sorunları ve anlaşmazlıkları çözmenin tek yolu yüz yüze konuşmaktan geçiyor. Hepimizin fikirleri ve yapacak farklı işleri var, hayat bu." ifadelerini kullandı.

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