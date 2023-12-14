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Brundle, iyi bir araçla Hamilton mı yoksa Russell'ın mı şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil

Martin Brundle 2024'te iyi bir araca sahip oldukları takdirde Lewis Hamilton veya George Russell'dan hangisinin şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil.

Editör Ezel Tan
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Alex Albon, Williams Racing, George Russell, Mercedes-AMG, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Lando Norris, McLaren and Oscar Piastri, McLaren

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, son iki yılda yarış kazanmayı başaramazken, en iyi sonucu ikincilik oldu.

İngiliz pilot bu yıl Macaristan'da pole pozisyonunu alarak hâlâ yeterince hızlı olduğunu gösterdi. Hatta sezonu üçüncü sırada tamamlaması da Mercedes'in iyi bir araç sağlaması halinde yeniden şampiyon olabileceğini ortaya koydu.

Eski Formula 1 pilotu ve şu anki Sky Sports UK F1 uzmanı Martin Brundle, Mercedes'in hızlı bir araç sağlaması halinde Lewis Hamilton ve George Russell'ın şampiyonluk için mücadele edebileceğine katılıyor.

Brundle, "Mercedes'in artık eskisi kadar güçlü olmadığına şüphe yok."

"Bunun nedeni de 2022'de doğru aracı tasarlamayı ve 2023'te hataları düzeltmeyi başaramamaları. Ayrıca çok sayıda personel değişikliği de oldu; sonuçta birçok kişinin baskın dönemde takım için çalışan personeli ekibine katmak istediği açık."

"Diğer spor dallarında da örneklerini gördüğümüz üzere, bir takım önce hiç kaybetmez, sonra birdenbire kaybetmeye başlar."

"Garip görünüyor ama kazanma serisinin durması için yapbozun sadece iki ya da üç parçasının düşmesi ya da değişmesi yetiyor."

"Mercedes güçlü bir takım ama her şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. 2024 onlar için önemli bir yıl olacak."

"Lewis Hamilton ve George Russell hız açısından birbirlerine çok yakınlar, ancak istatistiklere bakarsanız, George bu yıl zaman zaman kâbusu yaşadı."

"Araç izin verirse hangisi şampiyonluk için yarışabilecek? Güzel soru. Bence bu Lewis'in mevcut motivasyonunu koruyup koruyamayacağına bağlı."

"Lewis nasıl şampiyon olacağını biliyor ama George'un yanında gençlik var. Bir cevabım yok; 'şöyle olur' diyemeyeceğim." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

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