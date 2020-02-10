Brundle, Instagram üzerinden yürütülen F1 ilişkilerini anlayamıyor

Sosyal medya, Formula 1 dünyasının büyük bir parçası oldu. Taraftarlar bu şekilde sürücülerin hayatını daha yakından izleme şansı buluyor ve onlarla iletişime bile geçebiliyor.

Griddeki en genç sürücü olan Lando Norris, F1'deki sosyal medya aktivitesini bambaşka bir yere taşıdı. Sosyal medya hesaplarından düzenli olarak videolar ve komik fotoğraflar paylaşan Norris'in yanı sıra pilotlar aynı zamanda birbirleriyle şakalaştıkları paylaşımlar da yapabiliyorlar.

Bu durum Brundle'ın anlayamadığı bir şey. Eski F1 sürücüsü ve yorumcu, sürücülerin pistte rakip olup Instagram'da şakalaşmasını anlamsız bulduğunu söyledi.

Auto Motor und Sport'a konuşan Brundle şu ifadeleri kullandı: "Bugünün Instagram üzerinden yaşanan dünyasını, insanların birbirleriyle şakalaşmalarını hiç ama hiç anlamıyorum."

"En iyi arkadaşlar olabiliyorlar, ancak bu ne kadar sürebilir ki? Nasıl bu kadar derin bir düşmanlığa sahip olursunuz? Daha önce arkadaşlıklar olduğunu gördük, ancak eninde sonunda bu bitecek çünkü aynı virajda aynı anda birbirinizle yarıştığınız durumlar olur."

"Instagram'da nasıl şakalaştıklarını anlamış değilim. Onlar öyleler ve onlar için bu durum normal duruyor ve bizim incelememiz için de iyi bir durum, ancak bir sistem bu durumda nasıl ilerliyor bilmiyorum."

Pist üstü duruma geri dönersek 2020 sezonu bir klasik olma yolunda tüm bileşenlere sahip. İstikrarlı kurallarla beraber Max Verstappen ve Charles Leclerc, Lewis Hamilton'ı kovalayan grubun başını çekmeye çalışacaklar ve onu yedinci dünya şampiyonluğundan alıkoymaya çalışacaklar.

Brundle bu şekilde bir şampiyonluk savaşının olmasını umuyor ve F1'e Ayrton Senna'nın Michael Schumacher'in parlamasından önce aramızdan ayrılmasıyla ortadan kalkan rekabet türünü sağlayacağına inanıyor.

Brundle açıklamasına şu şekilde devam etti: "Özellikle 2020'yi heyecanla bekliyorum."

"Araçlarda, takımlarda ve sürücülerde bir devamlılık var, ki bu her zaman farkı kapatan bir faktördür."

"Ve aynı zamanda Lewis'i baştaki yerinden etmeye çalışacak genç yetenekler var. Daha önce yaşayamadığımız savaşın, -Senna ve Schumacher'in savaşından ne yazık ki mahrum kaldık- kralın tahtına talip olma savaşını görebiliriz."

"Bunu şu anda görmek isterim, Max ve Charles, Lewis ve Sebastian'a karşı. Ne yazık ki Fernando'yu kaybettik."

"Ve sakın Lando'yu bu denklemin içinden çıkarmayın, Carlos Sainz ve George Russell'ın da büyük bir taraftarıyım. Formula 1'de an itibariyle iyi çocuklara sahibiz, araçta ve kamera önünde çok özgüvenliler."

"Lewis gibi biri karşısında korkmuş değiller ve sürüş stillerini çok seviyorum, çünkü F2 ve F3'ten geldiler ve benim geçiş konusunda fikrimi genişlettiler."

"Genellikle bugünlerde en güvenli olacağınız yerin bir Formula 1 aracı olduğu konusunda espri yapıyorum ve onlar beklenmedik bir geçişe her zaman hazırlar."