Brundle, ilk Ferrari sezonunun ardından Vasseur itirafında bulundu

Mattia Binotto'nun Ferrari takım patronluğu görevinden istifa etmesinin ardından Vasseur, Alfa Romeo'dan Ferrari'nin koltuğunu devralmak üzere getirildi.

Görünüşe göre sezon Ferrari için planlandığı gibi gitmedi. Red Bull 2023'te de dominasyonunu sürdürdü. Ferrari'den Carlos Sainz Singapur'daki zaferiyle 22 grand prix galibiyetinin hepsini engelleyen tek kişi olurken, Mercedes Ferrari'yi Markalar Şampiyonasında geride bırakarak sezonu ikinci tamamladı.

Bununla birlikte, Sky'ın sezon sonu değerlendirmesinin bir parçası olarak konuşan Brundle, Vasseur'ün ilk sezonunda, daha önce Alfa Romeo ve Renault'da dümende olduğu zamana dayanarak beklediğinden daha iyi bir iş çıkardığını söyledi.

Brundle, "Bence iyi iş çıkardı, dürüst olmak gerekirse düşündüğümden daha iyi iş çıkardı. Çünkü Alfa Romeo ve Renault'da büyük bir etki yarattığını görmemiştim."

"ART ile junior serilerde ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz, ama bence Fred oraya döndü. Üzerindeki baskının biraz azalmasına izin verdi ve takım yıl boyunca ilerledi."

"Açıkçası iki harika pilot [Charles Leclerc ve Carlos Sainz], büyük bir baskı, Ferrari'deyken omuzlarınızda sadece bir Formula 1 takımı değil, bir ülke taşıyorsunuz ve genel olarak, sezon ilerledikçe yükselişe geçeceklerini düşündüm." dedi.

Ferrari, başmühendis David Sanchez'in McLaren'e katılmaya hazırlanırken ayrılması ve eski yarış direktörleri Laurent Mekies'in AlphaTauri takım patronu rolünü üstlenmesiyle kendilerini başka bir geçiş döneminde buluyor.

Brundle'ın Sky F1'deki meslektaşı Naomi Schiff'e bu nedenle Ferrari'de Vasseur'ün bir araya getirdiği şey için sabırlı olunup olunamayacağı soruldu.

Schiff, "Şu anda orada çok fazla sabır olduğunu sanmıyorum. Sanırım bu yüzden bu kadar çok değişiklik yaptılar."

"Ancak Martin'in de dediği gibi, sanki çok geç başladılar. Sezonu geçen yılın başında başladıkları yerde bitirdiler."

"Red Bull dışında zafer kazanan tek takım, bu yüzden onlara hakkını vermelisiniz."

"Aslında Fred Vasseur'ün öğle yemeğini nerede yediğini hatırlamasının biraz zaman aldığını duydum. Yılın başında öğle yemeği için hala Alfa Romeo misafirhanesine gidiyordu. Çünkü çok uzun süredir oradaydı, çok büyük bir uyum."

"Pistte duyduğum kadarıyla yarış ekibi onu kesinlikle seviyor. O da hepsini bir araya getirmenin ve moralleri düzeltmenin ayrılmaz bir parçası oldu ki bence bu zaman zaman gerçekten zordu."

"Herkes Ferrari'yi birçok yönden sorguluyordu, pistte alınan strateji kararları ve bir birim olarak tekrar bir araya geliyor gibi görünüyorlar. Bu yüzden ilk yılı için oldukça iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum." dedi.

Leclerc ve Sainz'in 2024'ten sonra da Ferrari'de kalmalarını sağlayacak yeni sözleşmeler imzalamaları bekleniyor.