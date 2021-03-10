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Formula 1 / Son dakika

Brundle: "'Huysuz' Hamilton sözleşme görüşmelerinden bahsetmeyi sevmiyor"

Ekleyen:
, Editör

Yakın zamanda Sky F1 çekimleri için birlikte bulunduğu Lewis Hamilton’ın ‘huysuz’ göründüğünü söyleyen Martin Brundle, İngiliz pilotun Mercedes’le sözleşme görüşmeleri konusunda konuşmaktan hoşlanmadığını da belirtti.

Brundle: "'Huysuz' Hamilton sözleşme görüşmelerinden bahsetmeyi sevmiyor"

2021’de 8. dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Hamilton, Mercedes F1 takımıyla yeni bir tek yıllık sözleşme imzaladı.

Sözleşme imzalandığında Bahreyn’deki sezon öncesi testlerine sadece birkaç hafta kalmıştı ve Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, tek yıllık sözleşme yapılmasının sebebinin görüşme fırsatının azlığı ve yeterli zaman kalmamış olması olduğunu söyledi.

Fakat W12 aracının lansmanı sırasında konuşan Hamilton, bunun basitçe, 36 yaşında 15. Sezonuna girerken pek ileriye yönelik planlarda bulunmak istememesinden kaynaklandığını söylemişti.

Sky F1’in test galası sırasında konuşan Brundle, kendi edindiği tecrübe sonucunda, yeni sezon öncesinde son dünya şampiyonunun psikolojik açıdan formunun zirvesinde olmadığını söyledi.

Brundle, “Onunla birkaç çekim yaptık, ve sene boyunca Sky F1’de yayınlanacak.”

“Genel olarak iyi kalpliydi fakat biraz huysuz olduğu izlenimine kapıldım. Sağ kolu Marc Hynes’in artık kendisiyle çalışmıyor olması biraz ilginç.”

“Mercedes’le görüşmelerinin sonucundan muhtemelen pek memnun kalmadığını hissediyordum.” dedi.

Sky F1 muhabiri ayrıca Hamilton’ın, 100 pole pozisyonuna ulaşmak adına kolayca 2 pole pozisyonu daha kazanabileceği konusunda çekinceleri olduğunu da söyledi.

Brundle, “Bunları hallettikten sonra onu: ‘Bu sene bir noktada muhtemelen artık 100 pole pozisyonunu geride bırakmış olacaksın.’ dedim, o da ‘Neden?’ cevabını verdi.”

“Ve devam etti: ‘McLaren Abu Dhabi’de bizden sadece çeyrek saniye gerideydi ve artık bizim motorumuza sahipler. Ya Red Bull? Belki onlar için yüksek tırmık konsepti işe yarar. Ferrari’yi de yok saymamak gerek, Aston Martin de güçlü olacak.’ dedi.”

“Beni biraz fazla zorladığını söyleyebilirim, ben de: ‘Yani, şu anda 98 tane kazanmış durumdasın, çoğu da hibrit döneminde. Geçen sene 10 tane kazandın - bu sene 2 tane daha kazanman olası duruyor.’ dedim.”

“Fakat bu küçük münakaşayı geride bıraktığımızda - çünkü Lewis bu tarz röportajlar için oturmadan önce sizinle böyle oynamayı sever- onunla geçen sene 7. dünya şampiyonluğunu kazandığı inanılmaz İstanbul yarışı hakkında 1 saat konuşma fırsatım oldu ve o da kafasından geçenler, grand prix hafta sonundaki yaşamı ve sıralama seansının gidişatı gibi konularda bilgi verirken çok cömert davrandı.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Martin Brundle
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

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