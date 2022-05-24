Brundle: "Hamilton'ın yarıştan çekilmek istemesi, ne kadar az keyif aldığını gösteriyor"

Haberi dinle

Hamilton, Barselona'nın ilk turunda Kevin Magnussen ile temas ettikten sonra lastik patlatarak gridin arkasında düşmüş ve takıma, motoru korumak için yarıştan çekilmeyi önermişti.

Hamilton ve Mercedes, sekiz yıllık başarının ardından 2022 sezonunda zorluklar yaşıyor ve Brundle, bu mesajın Hamilton'ın sezondan ne kadar az keyif aldığını gösterdiğini düşünüyor.

Brundle, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Lewis'in radyo mesajı ve 'motoru korumak' için durmak istemesi endişe vericiydi ve sezondan ne kadar az keyif aldığını gösterdi." dedi.

Mercedes, Barselona'ya güncellemeler getirdi ve takım hafta sonu boyunca daha rekabetçi göründü.

George Russell, yarış kazananı Max Verstappen'i birkaç tur arkada tuttu ve üçüncü oldu. Brundle, Hamilton'ın gridin arkasından yükselirken gösterdiği hızdan etkilendiğini söyledi.

Brundle, "Lewis'ın Magnussen ile teması ona harika bir sonuca mal oldu."

"İkinci turda liderden 50 saniye daha gerideydi ve son turda dört saniye yavaşlamasına rağmen 54 saniye fark vardı." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, arrives on the grid Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Brundle ayrıca, yarışı rahatça lider götürürken 27. turda güç ünitesi problemi yüzünden çekilen Charles Leclerc'i övdü.

Brundle, "Yarışın en hak eden kazananı kesinlikle hızlı Ferrari'deki Leclerc'di."

"Spin attıktan sonra büyük bir baskı altında muhteşem bir sıralama turu attı ve pole pozisyonundan başladı."

"Mükemmel başlayarak Verstappen ve takım arkadaşı Sainz'a kıyasla çakıldan uzak durdu. Çok fazla zaman farkıyla sakin bir şekilde liderliğe gidiyordu, her lastik stratejisini seçebilirdi ve güç ünitesi sorunu yaşadı."

"Leclerc 16 yarış sonra ilk kez finiş göremedi ve üç yarış önce 46 puanla önde olduğu şampiyona liderliğini kaybetti."

"Max, bu yıl finiş gördüğü her yarışı kazanırken onun için zorlu bir mücadele oldu." dedi.