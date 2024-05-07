Brundle: "Hamilton'ın 'öngörülemez' performansı W14'ün bir özeti"
Martin Brundle, Miami Grand Prix'sinde müşteri takım McLaren tarafından mağlup edilen Mercedes W14'ün 'öngörülemez doğasının' takımın en büyük sorunu olduğuna inanıyor.
Fotoğraf: Erik Junius
Mercedes, McLaren pilotu Lando Norris'in ilk galibiyetini aldığı Miami Grand Prix'sinde 6. ve 8. sıraları elde etti.
Lewis Hamilton yarışın ikinci yarısında güçlü bir performans sergileyerek Red Bull pilotu Sergio Perez'e baskı yaptı.
McLaren şu anda Mercedes güç ünitesini kullanıyor ve bu da iki takım arasındaki şasi farkının altını çiziyor.
Mercedes'in Miami'deki performansını değerlendiren Brundle, bir müşteri takımı tarafından yenilmeleri hakkında şunları söyledi: "Evet, daha iyi bir iş çıkaran bir müşteri takımıyla karşı karşıyalar."
"Ancak McLaren'den daha fazla endişelenmeleri gereken şeyler var çünkü araçlarını anlamıyorlar."
Mercedes, W14 aracının öngörülemezliği ile mücadele etmeye devam ediyor.
Sprint sıralamalarında her iki pilot da SQ2'ye kalmayı başaramazken, ana yarışın sıralama turlarında daha iyi bir performans göstererek son bölüme kaldılar.
Yarışta da benzer bir durum söz konusuydu; Hamilton yarışın başlarında üst gruba kıyasla tempo eksikliği yaşarken, kapanış turlarında Perez'den daha hızlı görünüyordu.
Brundle, Hamilton'ın yarışın sonundaki etkileyici temposunun şu anda Mercedes'in aracını 'özetlediğini' dile getirdi.
Brundle, "Lewis Hamilton harika bir yarış çıkardı."
"Çok cesur manevralar ve geçişler yaptı."
"Sonlara doğru hızı iyiydi. Bence bu direkt olarak araçlarını özetliyor. Aracın seanstan seansa, günden güne, yarıştan yarışa nasıl bir performans göstereceğini bilmiyorlar." dedi.
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