Brundle, Hamilton'ın hâlâ genç pilotlarla mücadele edebileceğine inanıyor
Martin Brundle Lando Norris ve George Russell'ı övdü ancak Lewis Hamilton'ın hâlâ onlarla yarışabileceğini de belirtti.
Britanya Grand Prix'si'nde Hamilton, Verstappen ve Norris ile podyuma çıkarak kariyerindeki 195. podyumu elde etti.
McLaren pilotu Norris, Russell ile birlikte en üst düzeyde yarışmaya başlayan iki genç İngiliz'den biri, Alex Albon da Tayland'ın yanı sıra İngiliz kökenli.
Eski Tyrrell takımının üyelerinin bir araya geldiği bir toplantıda PlanetF1.com'a konuşan Brundle, Norris ve Russell'ın harika olduğunu ancak Hamilton'ın da hâlâ onlarla mücadele edebileceğini söyledi.
Brundle, "Birleşik Krallık'ta çok sayıda iyi pistimiz var."
"Çok fazla yarış var, Lando ve George gerçekten harika pilotlar ama Lewis hâlâ onlarla mücadele edebilir."
"En iyi pilotlar her zaman etraflarındaki her şeyi düşünmek için biraz daha fazla kapasiteye sahiptir ve en iyi pilotlar her zaman en iyi araçlarda olurlar."
Brundle, İngiliz pilotlardan bahsederken kendisinin sıradışı bir şekilde F1'e giden yolunu hatırlıyor.
"Banger, Hot Rod ve Touring Cars yarışlarına yeni başlamıştım, Formula 1 pilotu olacağımı hiç hayal etmemiştim."
"83 yılında Tyrrell'den aracı test etmem için bir telefon aldığımda hayatım değişti."
"İlk iki ya da üç yarış boyunca hâlâ garajlarda çalışıyordum. Rio'dan ya da başka bir yerden eve döndükten sonra gidip araba satıyor ve bir sonraki yarışa hazırlanıyordum."
"Bu gülünç, Lando'nun böyle bir şey yaptığını hayal bile edemiyorum ama o zamanlar böyleydi." dedi.
Son Haberler
Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı
Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı
Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"
Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!" Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"
Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi"
Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi" Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi"
Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"
Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti" Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.