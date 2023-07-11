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Brundle, Hamilton'ın hâlâ genç pilotlarla mücadele edebileceğine inanıyor

Martin Brundle Lando Norris ve George Russell'ı övdü ancak Lewis Hamilton'ın hâlâ onlarla yarışabileceğini de belirtti.

Zeynep Taş
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Lando Norris, McLaren, 2nd position, is congratulated by Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, in Parc Ferme

Britanya Grand Prix'si'nde Hamilton, Verstappen ve Norris ile podyuma çıkarak kariyerindeki 195. podyumu elde etti.

McLaren pilotu Norris, Russell ile birlikte en üst düzeyde yarışmaya başlayan iki genç İngiliz'den biri, Alex Albon da Tayland'ın yanı sıra İngiliz kökenli.

Eski Tyrrell takımının üyelerinin bir araya geldiği bir toplantıda PlanetF1.com'a konuşan Brundle, Norris ve Russell'ın harika olduğunu ancak Hamilton'ın da hâlâ onlarla mücadele edebileceğini söyledi.

Brundle, "Birleşik Krallık'ta çok sayıda iyi pistimiz var."

"Çok fazla yarış var, Lando ve George gerçekten harika pilotlar ama Lewis hâlâ onlarla mücadele edebilir."

"En iyi pilotlar her zaman etraflarındaki her şeyi düşünmek için biraz daha fazla kapasiteye sahiptir ve en iyi pilotlar her zaman en iyi araçlarda olurlar."

Brundle, İngiliz pilotlardan bahsederken kendisinin sıradışı bir şekilde F1'e giden yolunu hatırlıyor.

"Banger, Hot Rod ve Touring Cars yarışlarına yeni başlamıştım, Formula 1 pilotu olacağımı hiç hayal etmemiştim."

"83 yılında Tyrrell'den aracı test etmem için bir telefon aldığımda hayatım değişti."

"İlk iki ya da üç yarış boyunca hâlâ garajlarda çalışıyordum. Rio'dan ya da başka bir yerden eve döndükten sonra gidip araba satıyor ve bir sonraki yarışa hazırlanıyordum."

"Bu gülünç, Lando'nun böyle bir şey yaptığını hayal bile edemiyorum ama o zamanlar böyleydi." dedi.

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