Brundle, Hamilton'ın F1'den ayrılacağına "hiç inanmamış"

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Hamilton, 2021 Abu Dhabi Grand Prix'sindeki tartışmalı finalin ardından, aylarca sosyal medyada sessizliğe büründü ve kamuoyunda göz önüne çıkmadı.

Mercedes, Hamilton'ın F1'e karşı hayal kırıklığına uğradığını ve geleceğini değerlendirdiğini söyleyince, İngiliz'in spora geri dönmeyeceğine dair söylentiler ortaya çıktı.

Ancak Hamilton, takımın W13 lansmanıyla birlikte geri döndü ve söylentiler reddedildi. Brundle, yedi kez dünya şampiyonunun asla F1'i bırakacak bir noktaya gelmediğine emin olduğunu söyledi.

Brundle, Hamilton'ın emekli olma ihtimali olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna, "Hayır. Buna hiçbir zaman inanmadım."

"O, form olarak çok iyi bir noktada. Ayıca başka ne yapacaksın ki? Neden Mercedes-Benz'in fabrika takımından ayrılasın?"

"Para kazandığı ortada. Yapmayı sevdiği ve en iyi olduğu şey de bu. Tüm zamanların en iyisi olmaya aday. Hamilton her zaman, 'Ben lig fikstürüne bakmam.' der ama eminim ki her şeyde zirvede olmak istiyor. Hep bunu düşündüm."

"Sanırım Sky Sports tarafından, Mercedes'in spordan çekilip Hamilton'ın da ayrılacağını düşünüp düşünmediğim sorulmuştu ve ben 'Kesinlikle hayır.' dedim. Buna inanmadım çünkü fabrikada hararetle 2022 aracını bir araya getirdiklerine ve Lewis'in de sadece toparlandığına emindim." dedi.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Brundle, Hamilton'ın geçtiğimiz yıl hâlâ çok iyi sürdüğünü kanıtladığını ve bu sezon çok daha kararlı olacağını söyledi.

"Bence, 'kızmayı bırak ve savaş' modunda."

"Abu Dhabi'deki hayal kırıklığının ardından babasının ve kendisinin durumu ne kadar iyi idare ettiğini gördük."

"Sosyal medyada ortadan neden kaybolmasını da anlayabiliyorum."

"37 yaşında ama geçtiğimiz yıl gördüğüm kadarıyla sürüşü hiç olmadığı kadar iyiydi."

"Fiziksel olarak harika bir seviyede ve neyse ki günümüzde sürücüler kırıklara maruz kaldıkları veya başlarına darbe aldıkları büyük kazalar yapmıyorlar. Bence geri döndüğünde çok güçlü olacak."