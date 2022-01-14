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Formula 1 Haberler

Brundle, Hamilton'ın emekli olacağı iddialarının tek kelimesine bile inanmıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Martin Brundle, Lewis Hamilton'ın 2022 Formula 1 gridinde yer alacağından emin.

Brundle, Hamilton'ın emekli olacağı iddialarının tek kelimesine bile inanmıyor

Abu Dhabi'deki tartışmalı final yarışından bu yana  Mercedes F1 pilotu Lewis Hamilton'dan hiçbir açıklama gelmedi.

İngiliz pilot, geçen hafta The Weeknd'in yeni albümü için düzenlediği partiye katıldı ve parti çıkışı görüntülendi. Birkaç gün sonra da Los Angeles'ta görüntülendi.

Yine de sosyal medyada sessizliğini koruyor ve bazıları onun emekli olacağını iddia ediyor.

Takım patronu Toto Wolff, Abu Dhabi GP sonrasında Hamilton'ın geleceğiyle ilgili endişeli olduğunu belirtmişti.

Fakat tüm bu sessizliğe rağmen genel kanı Hamilton'ın ilk kış testinde yine Mercedes'in direksiyonunda olacağı yönünde.

Bu görüşü eski F1 pilotu ve yorumcu Martin Brundle da paylaşıyor.

Sky'a konuşan Brundle, Hamilton ve Mercedes'in spordan ayrılabileceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Kesinlikle hayır."

"Dürüst olmak gerekirse, bunların tek kelimesine bile inanmıyorum."

"Eminim Lewis, Toto'ya ne yapacaklarını sormuştur. Fakat Formula 1, Mercedes-Benz markası için son derece başarılı işliyor."

"Aynı şekilde Lewis, 37 yaşında olmasına rağmen yeteneklerinin zirvesinde performans gösteriyor."

"İnanılmaz derecede özverili ve rekabetçi. Geri döneceğine eminim." dedi.

Mercedes vs FIA

Mercedes, olası değişiklikler hakkında perde arkasında FIA ile görüşmeler gerçekleştiriyor. İddiaya göre Michael Masi ve Nikolas Tombazis, bu sürecin sonunda görevlerinden olabilir.

Brundle, "Yarış yönetiminde veya F1'deki herhangi bir görevdeki kimin ne yapacağına bir takımın ve bir pilotun karar vermesi, beni gerçekten rahatsız ediyor."

"Formula 1'de takım patronu olsaydım ve pilotum  bana gelip birisi belli bir pozisyonda olduğu sürece artık yarışmak istemediğini söyleseydi, hemen onun motivasyonunu kaybettiğini düşünürdüm."

"Elbette burada durum böyle değil. Lewis geri dönecek ve gaz pedalına daha da sert basacak." dedi.

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