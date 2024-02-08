Brundle: "Hamilton'ı Mercedes'te memnun etmeye şeyler var"

2024 için pistteki aksiyon daha başlamadan, 2013'ten bu yana yedi Dünya Şampiyonluğunun altısını kazandığı Mercedes takımıyla yarışan Hamilton'ın 2025'te Ferrari pilotu olacağı bombası patladı.

Hamilton'ın Mercedes tulumuyla geçireceği sadece bir sezonu kaldı. Takımdan ayrılacağı resmiyet kazanmış olmasına rağmen takımına olan "yüzde 100" bağlılığını teyit etti.

Hamilton, Ferrari için yarışma şansını "çocukluk hayalinin" gerçekleşmesi olarak tanımladı. Charles Leclerc'in kısa süre önce yeni bir sözleşme imzalaması ve Carlos Sainz'in de yeni Ferrari şartlarını görüşmesiyle belki de bunu yapmak için son şansını yakaladı.

Bununla birlikte Brundle, Hamilton'ı bu karara iten bir faktörün de Mercedes'ten gelmiş olabileceğini düşünüyor.

Brundle, "Mercedes-Benz'de onu memnun etmeyen bir şeyler var. Bu konuda hiç şüphe yok."

"Ama aynı zamanda Lewis'in son birkaç yıla baktığında yarış kazanamadığını, hayatının değiştiğini, bir sürü başka konu dışı şeyle uğraştığını ve yarışlara yeniden odaklanmak istediğini, 40 yaşına girerken yeni bir mücadeleye ihtiyacı olduğunu fark ettiğini düşünüyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Uzun süredir pistteki sağ kolu olan Mark Hynes'ı ekibine geri çağırdı. Bence bu Lewis'in bir yarışçı gibi 'yarışlara yeniden odaklanmak istiyorum ve bu meydan okumayı istiyorum' demesi."

"Ayrıca Ferrari'nin Carlos Sainz'la anlaşmak üzereydi. Burası Formula 1 her şey kısa sürede ortaya çıkar." dedi.

Brundle'a daha önce Hamilton'ın Ferrari'ye geçişinin 'sporun ihtiyacı olan şey' olduğunu söylediğini hatırlatan Brundle, geleceğin Dünya Şampiyonu olarak görülen iki F1 yıldızı Lando Norris ve Charles Leclerc'in sırasıyla McLaren ve Ferrari'de kalmalarını sağlayacak yeni sözleşmelerinin duyurulmasının ardından sürücü piyasasının "enerjiye" ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Brundle, "Sporun buna ihtiyacı vardı. Çünkü Lando'nun uzun yıllar McLaren'de, [Max] Verstappen'in Red Bull'da, George Russell'ın Mercedes'te, Leclerc'in uzun bir süre için Ferrari ile yeniden imzaladığı bir hafta geçirdik."

"Her şey biraz durağan görünüyor ve enerjiye ihtiyaç var ve biz de buna sahibiz." dedi.