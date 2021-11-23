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Formula 1 / Katar GP Haberler

Mathias Lauda: "Red Bull'un tepki vermesi gerekiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Niki Lauda'nın oğlu Mathias Lauda, Red Bull'un şampiyon olabilmek için temposunu yükseltmesi ve tepki vermesi gerektiğini söyledi.

Mathias Lauda: "Red Bull'un tepki vermesi gerekiyor"

Red Bull son yıllarda performans olarak bir düşüş yaşarken, Mercedes tam tersi şekilde tempo yükseltti ve şampiyonada Max Verstappen'le arayı sekiz puana indirdi.

Mercedes'in hem Brezilya hem de Katar performansı, son yarışlar için endişe verici görünürken, eski F1 pilotu Nikita Lauda'nın oğlu Mathias, Red Bull'un şampiyonluk için temposunu yükseltmek zorunda olduğunu söylüyor.

Lauda, şöyle konuştu: "Brezilya'daki yarış, Lewis'in kazanmaya ne kadar istekli olduğunu gösterdi."

"Onu hiç bu kadar agresif ataklar yaparken görmemiştim. Hem yarışta hem de sıralama turlarında, ayrı bir sınıftaydı. Şimdi Red Bull Racing'in tepki vermesi gerekiyor."

"Cidde'de sürücülerin puan sayısı eşitlenirse ve final yarışında kaza yaparlarsa, daha fazla galibiyeti olduğu için şampiyonluk Max'e gidecek."

"Bu tarz durumları daha önce Formula 1'de Prost ve Senna arasında görmüştük." 

Red Bull, Mercedes'in önüne geçmek için her yolu deniyor ve Katar Grand Prix'sinde arka kanat konusunu gündeme getirdiler.

 Lauda bu davranışı eleştirdi ve şunları söyledi: "Sürücülerin, Mercedes ve Red Bull Racing takımlarının patronlarından daha olgun kişilikler olduğunu düşünüyorum. Max ve Lewis sezon boyunca, Silverstone'daki kazadan sonra bile ciddi anlaşmazlıklar yaşamadı. Oysa takım patronları adeta bir çocuk gibi davranıyor."

Eski DTM sürücüsü, geçen hafta sonu 2014'ten bu yana ilk kez podyuma çıkan Fernando Alonso'yu da övdü.

Lauda, "Fernando sezon başlamadan önce, tekrar ön grupta mücadele etmek istediğini söylüyordu."

"Bence Katar'da iyi bir performans sergiledi ve podyum tamamen onun çabasıyla geldi çünkü yarışta ciddi olaylar veya zorlu şartlar yoktu."

"Fernando yaşlandıkça daha da iyi performans gösteriyor." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1, 3rd position,

Fernando Alonso, Alpine F1, 3rd position,

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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