Formula 1 Katar GP

Brundle: “Artık Ferrari içinde tamamen yeni kurallar var”

Hamilton ve Leclerc’in son zamanlardaki temaslarını değerlendiren Martin Brundle, ikilinin takım içindeki liderlik için mücadele ettiğini belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 08:50

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Las Vegas Grand Prix’sinde altıncılık mücadelesi verirken Lewis Hamilton ile temas yaşayan ve 10 saniye zaman cezası alan Charles Leclerc, yarışın ardından Ferrari takım patronu Fred Vasseur tarafından da sert sözlerle eleştirilmişti.

Katar Grand Prix’si öncesinde takımın aldığı yeni önlemler konusunda sessiz kalmayı tercih eden iki pilotun pist üstünde yaşadığı gerilimleri Sky Sports F1 yorumcusu Martin Brundle değerlendirdi: "Artık Ferrari içinde tamamen yeni kurallar var ve belki de buna bazı mali yaptırımlar da dahildir, böyle bir şey kesinlikle işe yarayacaktır.”

“Charles'ın yakın arkadaşı olduğumu iddia edemem ama onu uzun zamandır tanıyorum. İçinde hiç kötü niyet yoktur, kesinlikle art niyetli biri değildir. Las Vegas’taki olaya baktığınızda dikkatsiz göründüğü doğru ancak arkasında ciddi bir neden de yatıyor.”

“Bence her iki pilot da bu sezondan dolayı hayal kırıklığı yaşadı ve gelecek sezon daha iyi bir güç ünitesi elde ederlerse çok daha büyük bir şansları olacağını biliyorlar. Bana göre Ferrari içinde hakimiyet kurmak için şimdiden mücadele ediyorlar. Las Vegas'taki o olayda da olduğu gibi, her hikâyenin iki tarafı var."

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Bir diğer Sky Sports F1 yorumcusu Naomi Schiff ise uzun süredir Leclerc’in evi gibi görünen bir takıma gelen Hamilton’ın, ekibi kendi tarafına çekmeye çalışmasının doğal olduğunu vurguladı.

Pist üstünde iki pilotun birbirine üstünlük kurma isteğinin takım çıkarlarının önüne geçtiğini belirten Schiff, Ferrari yönetiminin müdahalesinin şart olduğunu söyledi: "Bence Charles'a evi gibi hissettiren yepyeni bir takıma gelen Lewis'in insanları kendi tarafına çekme çabası kesinlikle oldu ve bu herhangi bir takımdaki herhangi bir pilotun yapacağı normal bir şey.”

“Yine de bahsettiğimiz isimler, bu tarz olayları geride bırakabilecek son derece sağduyulu ve olgun iki insan.”

“Ancak takım tarafından yapılması gereken şey, ne zaman sınırı aşmayacaklarını anlamaları için çok daha net sınırlar ve çok daha belirgin rekabet kuralları koymak. Vegas'ta diğer takımların pilotları yarış boyunca birbirini defalarca geçerken, Charles ve Lewis arasında birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştıkları bir durum oluşmuş gibi göründü.”

“Bu tür yarışlarda birlikte çalışmalılar, Lewis tam Lando'ya atak yapmak üzereydi ve Charles biraz daha sabırlı olsaydı ikisi de yarışı daha üst sıralarda bitirebilirdi.”

“Ama nihayetinde tango iki kişiyle yapılır, dolayısıyla Lewis de ona biraz daha alan bırakabilirdi."

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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