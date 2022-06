Brundle: "Hamilton ve Alonso arasında hâlâ gerginlik var"

Hamilton, Monako GP'nin son kısmında kendisini Alonso'nun arkasında buldu ve İspanyol'un, önündeki Norris ile arasının giderek açılmasına siniri bozuldu.

Toto Wolff, Alonso'nun "Formula 2 hızında sürdüğünü" söyledi.

Alonso ise zorlamaya başladıktan sonra Hamilton'ın aynı şeyi yapmadığını ve takım arkadaşı Esteban Ocon'un onun arkasında takılı kaldığını söyledi.

Ocon, yarışın başlarında Hamilton ile temas ettiği için beş saniye zaman cezası almıştı ve bu ceza ile birlikte 9. sıradan 12. sıraya düştü.

Alonso-Hamilton arasındaki rekabet, 2007 yılında McLaren'da takım arkadaşı oldukları döneme dayanıyor ve Brundle, hâlâ biraz gerginlik olduğunu düşünüyor.

Brundle, "Norris, ekstra bir pit stop şansı elde etti çünkü arkasındaki Fernando Alonso, onun için gerekli olan bir lastik koruma moduna geçti ve gridin geri kalanı onun arkasına dizildi. Lewis Hamilton da bu duruma sinirlendi."

Lewis Hamilton, McLaren MP4-22 Mercedes and Fernando Alonso, McLaren MP4-22 Mercedes go side by side on the opening lap

Fotoğraf: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images