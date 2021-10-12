Brundle: "Hamilton, Mercedes'i dinlemeyerek hata etti"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 11. sıradan başladığı yarışta, üçüncü sıraya kadar çıkmıştı ve ıslak zeminde geçiş yapmak son derece zor olduğu için, diğer pilotların aksine pit yapmak istemedi. Bu sebeple de Mercedes'in çağrısına rağmen yeni lastikler için pite girmedi.

Alman üretici, Hamilton'ın bu şekilde devam etmesi halinde, yarışı bitiremeyeceğini, bitirse bile çok fazla vakit kaybedeceğini düşünüyordu.

Hamilton, takımın talebini birkaç kez reddetse de, sonunda lastiklerinin verimi düşmeye başladı ve son anlarda pite girmek zorunda kaldı. Yeni lastiklere geçtikten sonra da, kuruyan pistte tempo kaybı yaşadı ve beşinci oldu.

Eski Formula 1 pilotu Martin Brundle , yedi kez dünya şampiyonunun doğrudan pite girmeyerek hata ettiğini düşünüyor. Brundle, "Dün Lewis'in pite girmeyerek hata yaptığını düşünüyorum." "Geçmişte, aldığı kararların bazen takımın kararlarından daha iyi olduğunu gördük. Çok iyi sonuçlar aldı. Mesela geçen yıl Türkiye'de sona kadar gitti ve unutulmaz bir zafer aldı. Fakat pazar günü, Mercedes stratejistlerini dinlemek zorundaydı." "Motor değişikliği ve cezadan kaynaklanan kaybı en aza indirmek için Red Bull'un yaptıklarını kopyalamaya çalıştılar. Fakat Lewis, yaptığı şeyle takımın dengesini bozdu. Son bölümde yaptığı bu pit stop, artık hiçbir anlam ifade etmiyordu." "Lewis'in kazandığı yedi şampiyonluğa ve pistteki sezgilerine saygı duymak gerekiyor. Fakat aynı zamanda o da takımın kararlarına saygı duymalı. Sonuçta daha fazla bilgiye sahipler. Tüm yarışı ve diğer tüm araçları izliyorlar. Lewis'i pite çağırdılar ama o, bunu yapmayı reddederek onların dengesini bozdu." "Lewis'in lastik değiştirmek zorunda kalacağından emindim. Esteban Okon'un lastikleri tamamen aşınmıştı." dedi. Brundle, şu anda liderlik Verstappen'e geçse de, dengelerin kalan yarışlarda tekrar değişeceğini düşünüyor. "Lewis'in şampiyona liderliğini kaybetmesi dünyanın sonu değil. Açıkçası, üçüncü sıraya çok yakındı ve bunun harika bir sonuç olabileceğini hissetti." "Geriye dönüp baktığımızda, sezon inanılmaz şekilde ilerliyor. Mücadele çok yakın. Şampiyonanın kaderi en hızlı tur puanı, sprint yarışını kazanmanın getirdiği ekstra puanlar veya dayanıklılık sorunları ile belirlenebilir." "Red Bull, hafta sonu Mercedes'in sahip olduğu saf hızdan endişe duyacak." "Aynı zamanda Valtteri Bottas her anlamda olağanüstüydü ve şampiyonluk mücadelesinde Lewis'e yardım etmeye devam edecek." "Bizi heyecan verici bir son bekliyor."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, makes a stop Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images