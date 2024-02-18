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Formula 1

Brundle: "Hamilton, Ferrari'de 'büyük saygıyla' karşılaşacak"

Martin Brundle, Lewis Hamilton'ın Ferrari'de "büyük bir saygıyla" karşılanacağını ve her isteğinin yerine getirileceğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme

George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme

Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, gelecek yıl Ferrari'ye geçecek ve Mercedes'te edindiği tüm deneyimi de beraberinde götürecek.

Fakat Hamilton, Mercedes'ten çok farklı bir ortama gidiyor ve takımın çoğunun ana dili İtalyanca.

Hal böyle olunca Alman üreticiyle yakaladığı başarıyı tekrarlayıp tekrarlayamayacağı konusunda farklı görüşler var.

Konu hakkında konuşan Brundle, Sky Sports'a şunları söyledi: "Hamilton, Mercedes'te tercih edilen yaklaşımlar ve farklı çalışma süreçleri hakkındaki tüm bilgiyi Ferrari'ye götürecek."

"Araçla ilgili tercihlerini, kokpitte hangi duruşu rahat bulduğunu, tekniğe gereklililerini anlatacak ve böylece yeteneklerini tam olarak gösterebilecek."

"Fakat yeni bir takıma katılıyor; onlarla iyi geçinmek zorunda kalacak ve bu kolay değil."

"Açıkçası, Charles Leclerc'in aksine İtalyanca bilmiyor ve takımı tanımıyor, bu yüzden Lewis'in orada her şeyin nasıl işlediğini, mecazi anlamda her şeyin istediği gibi işlemesi için hangi düğmelere basması gerektiğini anlaması gerekecek."

"Bu yüzden bazı adamlarını yanına almak istiyor - bir sürücü takım değiştirdiğinde, etrafında kendi yakın insanların olmasını ister."

"Fakat bence Lewis Ferrari'de o kadar saygıyla karşılanacak ki, arka tekerleklerin öne alınmasını istese bile bunu hemen yapacaklar!"

George Russell, Mercedes-AMG ve Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

George Russell, Mercedes-AMG ve Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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