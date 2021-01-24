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Formula 1 / Son dakika

Brundle: "Hamilton 150 galibiyet ve 10 şampiyonluktan sonra F1'den çekilebilir"

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Brundle: "Hamilton 150 galibiyet ve 10 şampiyonluktan sonra F1'den çekilebilir"
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Martin Brundle, Sir Lewis Hamilton’un 10 şampiyonluk ve 150 galibiyet aldıktan sonra Formula 1’den çekilebileceğini düşünüyor.

Hamilton, bu sezon katıldığı 16 yarışın 11’ini kazanıp kazandığı yarış sayısı rekorunu 95’e çıkardıktan ve Schumacher’in 7 şampiyonluk rekoruna ortak olduktan sonra 2021 Yeni Yıl Onur Listesi’ne adını yazdırmış ve Şövalyelik unvanına hak kazanmıştı.

35 yaşındaki Britanyalı pilot, aynı zamanda takımının 7. üreticiler şampiyonasını kazanmasında da büyük rol oynadı.

Hamilton henüz Mercedes’le sözleşme imzalamamış olsa da, Formula 1’e en az 1 veya 2 sezon daha devam etmesi bekleniyor.

Sky-Sports yorumcusu ve eski F1 pilotu Brundle, Hamilton’un daha da uzun süre devam ederek yıllarca hatta belki hiç kırılamayacak rekorlara imza atacağını düşünüyor.

Sky F1’de konuşan Brundle, “Sizce 2021’de kim en çok kaynağa ve en iyi pakete sahip olacak? Veya 2026’da?”

“10 şampiyonluğun ve belki 150 yarış galibiyetinin tamamen olası olduğunu düşünüyorum.”

“Lewis’te yıllar geçtikçe öne çıkan şeyin yaptığı hataların azlığı ve tam oluşuyla beraber temiz de kalması. Temiz bir yarış sürücüsü ve bunun önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. ”

“Çok çalışıyor ve bunu tüm padok da söylüyor. Motivasyonu da öyle. O kadar başarınız, paranız ve öyle bir kupa dolabınız olduğunda aynı motivasyonla devam edebilmek çok etkileyici.”

“Ve hiçbir zaman hata yapmıyor. Tekerlek tekerleğe mücadele verdiğinde de, sıralamada da... 35 yaşında 25 yaşındaki pilotlar gibi. Mental veya fiziksel açıdan sönmüyor.” dedi.

Brundle, Hamilton’un en iyi performans gösterdiği günleri geride kaldıktan sonra devam etmeyeceğini düşünse de, Britanyalı pilotun henüz o noktaya ulaştığını da düşünmüyor.

Brundle, “İçimden bir his 1 yıl geç bitirmektense 1 yıl erken çekileceğini söylüyor. Birkaç dolar daha kazanmak için acı sona kadar etrafta kalacağını düşünmüyorum, veya F1 pilotu olarak kalmak için, çünkü buna ihtiyacı olmayacak.”

“Elbette hayatta başka idealleri de var, ama önümüzdeki 5 yılda ya da denildiği gibi 3 yılda bırakması için herhangi bir sebep bulamıyorum. Neden bıraksın ki? Görüşü, reaksiyonları, herhangi bir şeyi formdan düşmüş durumda değil.”

“Sönmeye başladığınızda sakin bir eğimle düşüşe geçersiniz fakat henüz o eğime başlamış gibi görünmüyor.”

“Michael Schumacher emekliye ayrıldığında 40’larındaydı ve çok hata yapmaya başlamıştı ve çoğumuz öyleydik, günün sonunda çok kaza yapıyorsunuz ve sebebini de bilmiyorsunuz. Şu anda bence Sebastian Vettel de o durumda.”

“Lewis henüz o noktaya gelmedi ve kimse ona denk olamadı.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Martin Brundle
Editör Memet Kağan Bilgili

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