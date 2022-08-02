Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Resmi: Piastri, 2023'te Alpine ile F1'de yarışacak! Sonraki / Hamilton, NFL takımlarından Denver Broncos'un ortağı oldu
Formula 1 Haberler

Brundle: “Güçlü Ocon, Alonso’nun ayrılığında rol oynadı”

Eski Formula 1 sürücüsü ve yorumcu Martin Brundle, Fernando Alonso’nun Aston Martin’e geçmesinin sebebinin genel olarak çok yıllı bir sözleşme olduğunu düşünse de Esteban Ocon’la olan mücadelenin de duruma yardımcı olmadığını düşünüyor.

Cem Özel
Ekleyen:
, Editör
Brundle: “Güçlü Ocon, Alonso’nun ayrılığında rol oynadı”
Haberi dinle

Alonso, Macaristan Grand Prix’si startının ardından takım arkadaşı Ocon’un kendisine karşı agresif savunma yapmasından memnun olmadığını takım telsizinden belirtmişti.

Alonso, “Hayatım boyunca asla Esteban’ın yaptığı gibi bir savunma görmedim.” demişti ve yarıştan sonra da bu hamlenin oldukça agresif olduğunu söylemişti.

Takım içi mücadele yarış içerisinde de devam etti ve ikili, ikinci virajda dışarı taşarak Daniel Ricciardo’nun kendilerini geçmesine sebep oldular.

Bu, ikilinin ilk sert mücadelesi değildi. Suudi Arabistan’da da sıkı bir mücadeleye girişen Alonso ile Ocon, birkaç tur boyunca kıyasıya mücadeleye girişmişti.

Brundle, Alonso’nun Aston Martin’e katılmasında birçok faktörün rol oynadığını, ancak Ocon’un sert savunmasının ve zorlayıcı ataklarının, potansiyel sonuçları alma konusunda zaman kaybettirmesiyle beraber takım üzerinde olumsuz bir etki yarattığını söyledi.

Yarış sonrasında Sky Sports’taki köşesinde yazdığı yorumlarda Brundle, “Görünen o ki, Alpine Alonso’ya iki yıllık bir anlaşma önermedi ve Aston Martin anlaşması çok yıllık bir anlaşma olarak tanımlandı.”

“Ayrıca Alonso, takım arkadaşı Ocon’un Alpine içindeki mücadelede tüm silahlarını rakiplere çevirmek yerine kendisine karşı ne kadar sert davrandığını görünce hiç hoşnut kalmadı.”

“Fernando, pist içinde ve dışında büyük bir güç ve takımı çok zorlayacak. Bugünlerde biraz yumuşamış gözüküyor ancak Stroll ailesinin ‘şirketine’ katıldığında kolayca büyük olaylar yaşanabilir.” ifadelerini kullandı.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Fernando Alonso, Alpine F1 Team,

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Fernando Alonso, Alpine F1 Team,

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Resmi: Piastri, 2023'te Alpine ile F1'de yarışacak!
Önceki haber

Resmi: Piastri, 2023'te Alpine ile F1'de yarışacak!
Sonraki haber

Hamilton, NFL takımlarından Denver Broncos'un ortağı oldu

Hamilton, NFL takımlarından Denver Broncos'un ortağı oldu
Cem Özel Daha fazlası
Cem Özel
Coulthard: “Leclerc ve Sainz, Ferrari’ye olan güvenlerini kaybediyorlar”
Formula 1

Coulthard: “Leclerc ve Sainz, Ferrari’ye olan güvenlerini kaybediyorlar”

‘Kızgın’ Gasly, daha iyi pist sınırları denetimi için FIA ile konuşmuş
Formula 1

‘Kızgın’ Gasly, daha iyi pist sınırları denetimi için FIA ile konuşmuş

Ecclestone: “Sir Frank olmasaydı belki de bugün F1 olmazdı”
Formula 1

Ecclestone: “Sir Frank olmasaydı belki de bugün F1 olmazdı”

Son Haberler

FIA, takla barı testleri konusunda son adımı atmaya hazırlanıyor
Formula 1 Formula 1

FIA, takla barı testleri konusunda son adımı atmaya hazırlanıyor

FIA, Çarşamba günü tüm takımların teknik direktörleri ile yapacağı toplantıda, 2023 Formula 1 araçlarının tabi tutulacağı yeni takla barı testlerinin detaylarını görüşecek.

Alpine, Piastri meselesinde haklı olduklarına sıkı sıkıya inanıyor
Formula 1 Formula 1

Alpine, Piastri meselesinde haklı olduklarına sıkı sıkıya inanıyor

Alpine, Oscar Piastri'nin kendileriyle yarışmayacağı konusundaki ısrarına rağmen, genç pilotla aralarındaki sözleşmenin yasal olarak sıkı olduğu konusunda kararlı.

Di Resta: "Piastri başka bir takımla anlaşmış durumda"
Formula 1 Formula 1

Di Resta: "Piastri başka bir takımla anlaşmış durumda"

Eski Formula 1 pilotu Paul di Resta, Oscar Piastri'nin başka bir takımla anlaştığını ve bundan ötürü Alpine'e "hayır" dediğini düşünüyor.

Szafnauer, Ricciardo'nun dönüşünün sorun çıkartmayacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Szafnauer, Ricciardo'nun dönüşünün sorun çıkartmayacağını düşünüyor

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Oscar Piastri'nin bünyelerinden ayrılması durumunda Daniel Ricciardo ile yeniden anlaşma ihtimallerini dıışarıda tutmuyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.