Brundle: “Güçlü Ocon, Alonso’nun ayrılığında rol oynadı”
Eski Formula 1 sürücüsü ve yorumcu Martin Brundle, Fernando Alonso’nun Aston Martin’e geçmesinin sebebinin genel olarak çok yıllı bir sözleşme olduğunu düşünse de Esteban Ocon’la olan mücadelenin de duruma yardımcı olmadığını düşünüyor.
Alonso, Macaristan Grand Prix’si startının ardından takım arkadaşı Ocon’un kendisine karşı agresif savunma yapmasından memnun olmadığını takım telsizinden belirtmişti.
Alonso, “Hayatım boyunca asla Esteban’ın yaptığı gibi bir savunma görmedim.” demişti ve yarıştan sonra da bu hamlenin oldukça agresif olduğunu söylemişti.
Takım içi mücadele yarış içerisinde de devam etti ve ikili, ikinci virajda dışarı taşarak Daniel Ricciardo’nun kendilerini geçmesine sebep oldular.
Bu, ikilinin ilk sert mücadelesi değildi. Suudi Arabistan’da da sıkı bir mücadeleye girişen Alonso ile Ocon, birkaç tur boyunca kıyasıya mücadeleye girişmişti.
Brundle, Alonso’nun Aston Martin’e katılmasında birçok faktörün rol oynadığını, ancak Ocon’un sert savunmasının ve zorlayıcı ataklarının, potansiyel sonuçları alma konusunda zaman kaybettirmesiyle beraber takım üzerinde olumsuz bir etki yarattığını söyledi.
Yarış sonrasında Sky Sports’taki köşesinde yazdığı yorumlarda Brundle, “Görünen o ki, Alpine Alonso’ya iki yıllık bir anlaşma önermedi ve Aston Martin anlaşması çok yıllık bir anlaşma olarak tanımlandı.”
“Ayrıca Alonso, takım arkadaşı Ocon’un Alpine içindeki mücadelede tüm silahlarını rakiplere çevirmek yerine kendisine karşı ne kadar sert davrandığını görünce hiç hoşnut kalmadı.”
“Fernando, pist içinde ve dışında büyük bir güç ve takımı çok zorlayacak. Bugünlerde biraz yumuşamış gözüküyor ancak Stroll ailesinin ‘şirketine’ katıldığında kolayca büyük olaylar yaşanabilir.” ifadelerini kullandı.
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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