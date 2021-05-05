Brundle, “güçlü” DRS kullanımını sınırlamayı önerdi

Bu sezon, pist limitleri Formula 1’de büyük bir tartışma konusu haline geldi. Üstelik artık çoğu pistte, limitlerini açıkça belli eden çim veya çakıl alanlardansa asfalt kaçış alanlarının bulunması işi daha zorlaştırıyor.

Özellikle de Max Verstappen’in, pist limitleri yüzünden birçok kez ceza aldı ve Portimao’da olduğu gibi en hızlı tur zamanı silinerek pole pozisyonu şansını kaçırdı. Bunun yanında şu ana kadarki üç yarışta birçok pilotun da turları yine pist limitleri yüzünden silindi.

Red Bull takım patronu Christian Horner ise pist limitleriyle ilgili sorunları çözmek için kuralların istikrarlı bir şekilde uygulanması gerektiğini düşündüğünü, çünkü bu kuralların virajdan viraja değiştiğini söyledi. Ayrıca bütün padok da Horner’ın bu görüşüyle hemfikir durumda.

Brundle da bu görüşe katıldığını belirtti. Eski F1 pilotu, Formula 1’de pist limitlerinin uygulanışını diğer serilere kıyasladı ve pilotların bu kurallara karşı gelmemelerini sağlamak için potansiyel çözümler önerdi.

Brundle, Sky Sports yarış sonrası köşe yazısında, konu hakkında şunları yazdı: "Le Mans tarzı spor otomobil yarışlarında, pist limitleri incelemeleri acımasızdır ve sürücüler araçlarını buna göre kontrol eder."

"Arkadaşım Jonathan Palmer'ın Bedford'daki kurumsal sürüş mekanında, pist dışına taşmanız durumunda, motor gücünde kesintiyle karşılaşabilirsiniz. Bu, F1'deki hızlarda potansiyel bir tehlikeli yaratır ancak bir sürücü, birkaç tur için DRS kullanmazsa yarışın sonuna kadar bir sorun yaşamaz.''

“DRS arka kanat aktivasyonunun, her sürücünün atak ve savunmada istediği gibi kullanması için yarış başına genel bir zaman sınırına sahip olmaması gerekip gerekmediğini düşünüyorum. Çünkü [DRS] pazar günü, 120 metre bölgesini kaybetmesine rağmen, pit düzlüğünde hava koridoru etkisiyle birleştiği zaman, biraz fazla güçlüydü.”

"Bu, birçok pilotun ilk virajın dışarısından ataklar yapmasını sağladı. Bu pilotlar arasında olan Hamilton da iki rakibini ilk virajda arkasında bırakarak 97. yarış zaferine uzandı."

"Bu galibiyeti hak etmiş de oldu. Imola'da George Russell ve Bottas'ın yaşadığı büyük kaza sayesinde kazandığı ikincilik onun için büyük bir şans olmuş olabilir ama bu galibiyeti kesinlikle hak etmişti.”