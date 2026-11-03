Formula 1 Meksika GP

Brundle: "Gridde Antonelli'den daha iyi olan tek isim Verstappen"

Martin Brundle, Kimi Antonelli'nin bu sezon Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanmasında şansın etkili olduğu yönündeki yorumlara katılmadı ve yalnızca Max Verstappen'in Antonelli'den daha iyi bir pilot olduğunu söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 3 Kas 2026 12:15

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Mercedes, bu sezonun ilk altı Grand Prix'sinde yenilgi yüzü görmezken Kimi Antonelli bu yarışların beşini kazandı. Alman ekip, yaz arasına kadar mümkün olan 11 galibiyetin 8'ini elde etti.

Antonelli, takım arkadaşı George Russell'a karşı da büyük üstünlük kurdu. Russell, şampiyonada İtalyan pilotun 130 puan gerisinde bulunuyor. Üstelik W17'nin yaz arasından sonra artık baskın bir araç olmamasına rağmen Antonelli, sezonun ikinci bölümünde de en fazla puan toplayan pilot oldu.

Martin Brundle, Antonelli'nin Monako'daki performansını sezonunun özeti olarak değerlendirdi. Antonelli burada Grand Slam elde eden en genç isim olmuş; sıralama turlarında Max Verstappen'i geride bırakarak pole pozisyonunu kazanmış ve kırmızı bayrakla durdurulan yarış öncesinde farkı yarım dakikaya kadar çıkarmıştı.

Sky Sports'a konuşan Brundle, Antonelli'nin performansını şu sözlerle değerlendirdi: "Sezonun ilk yarısında oldukça baskın bir araca sahip olduğunu göz önünde bulunduralım. Ancak George Russell da aynı aracı kullanıyordu."

"Antonelli elindeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirdi. Monte Carlo gerçekten zor bir organizasyon. Tüm serbest antrenmanları, sıralama turlarını ve yarışı hem konsantrasyonunu hem de aracını koruyarak tamamlamak kolay değil. O, orada kusursuza yakın bir performans sergiledi."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Şampiyonluğu yalnızca şans eseri kazandığını, kontrolsüz veya cesurca hareket ettiğini düşünmüyorum. Sadece istikrarlı şekilde, durmaksızın iyi performans ortaya koydu."

Brundle, sezonun ikinci yarısında toplam puan sıralamasında ikinci sırada yer alan dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen'in, eşit şartlarda mücadele etmeleri halinde yine de Antonelli'yi geride bırakacağına inanıyor.

Brundle, sözlerini şöyle sürdürdü: "Max Verstappen Mercedes'te olsaydı dünya şampiyonluğunu kazanacağını düşünüyorum. Kimi ise ona çok yakın olur ve oldukça zor anlar yaşatırdı. Hatta Max'in bugüne kadar sahip olduğu diğer tüm takım arkadaşlarından daha fazla zorlayabilirdi."

"Max'i hâlâ referans noktası, gridin en iyi pilotu olarak görüyorum. Henüz 20'li yaşlarının sonlarında ve kariyerinde gelişmek için önünde hâlâ önemli bir alan var."

"Kimi'nin bu sezonki sürüşüne baktığınızda, artık onu gridin en iyi ikinci pilotu olarak konumlandırmanız gerekir. Aynı zamanda bu yıl kendisine sunulan fırsatları en iyi şekilde değerlendiren oydu."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Toyota Başkanı'ndan Hirakawa'ya duygusal mektup: "Hayalimi gerçekleştirdin!"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Toyota Başkanı'ndan Hirakawa'ya duygusal mektup: "Hayalimi gerçekleştirdin!"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



49 dk



Toyota Başkanı'ndan Hirakawa'ya duygusal mektup: "Hayalimi gerçekleştirdin!"





Mercedes, Brezilya'da hangi koşullarda 2026 Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanabilir?



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



2 s



Mercedes, Brezilya'da hangi koşullarda 2026 Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanabilir?





Montoya'dan Ferrari pilotlarına tepki: "Yaptıklarının sonuçları olmalı"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



3 s



Montoya'dan Ferrari pilotlarına tepki: "Yaptıklarının sonuçları olmalı"

Son Haberler





Brundle: "Gridde Antonelli'den daha iyi olan tek isim Verstappen"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



4 dk



Brundle: "Gridde Antonelli'den daha iyi olan tek isim Verstappen"





Toyota Başkanı'ndan Hirakawa'ya duygusal mektup: "Hayalimi gerçekleştirdin!"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



49 dk



Toyota Başkanı'ndan Hirakawa'ya duygusal mektup: "Hayalimi gerçekleştirdin!"





Mercedes, Brezilya'da hangi koşullarda 2026 Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanabilir?



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



2 s



Mercedes, Brezilya'da hangi koşullarda 2026 Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanabilir?





Montoya'dan Ferrari pilotlarına tepki: "Yaptıklarının sonuçları olmalı"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



3 s



Montoya'dan Ferrari pilotlarına tepki: "Yaptıklarının sonuçları olmalı"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol