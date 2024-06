Brundle: Geçtiğimiz hafta sonu Kanada'da geçirdiklerimin en kötüsüydü"

Eski F1 pilotu ve şimdiki yayıncı, Pazar günü yaşanan heyecan verici yarışa rağmen 2024 Kanada Grand Prix hafta sonu boyunca gördüklerinden etkilenmedi.

1978'de ilk Kanada Grand Prix'sine ev sahipliği yapan F1’in tarihi mekanlarından biri olan Circuit Gilles Villeneuve, harika yarışlara sahne olmasıyla tanınabilir, ancak tesisleri açısından yaşını gösterdiği de aşikâr.

Sky F1 yayıncısı Martin Brundle, bu yılki yarışın ardından mekandan memnuniyetsizliğini dile getirdi ve hafta sonu boyunca gördüğü sorunlarda pist personelinin de dahli bulunduğunu söyledi.

1984'ten beri Kanada GP'sini ziyaret ettiğini belirten Brundle, “Bu yıl, mekan açısından kesinlikle en az keyif aldığım yıl oldu. Bugünkü F1’in popülaritesi ve ölçeği, tesisleri aştı ve yağmurun girişleri çamura bulaması durumu daha da kötüleştirdi. Polis ve güvenlik gittikçe daha saldırgan ve daha az yardımcı göründü, bu bir lojistik karmaşaydı.” dedi.

Hafta sonu boyunca, 1970'lerde inşa edilen küçük yapay ada Ile Notre-Dame üzerine kurulu olan piste, rekor katılım olan 350.000 ziyaretçi sığmak zorunda kaldı. Bu yoğunluk, çeşitli sorunlara yol açtı ve bundan dolayı F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin takımlardan özür diledi.

Cuma günü pistin girişinin kapanmasıyla takım üyeleri ve misafirler saatlerce mahsur kaldı, çünkü polis memurları, kalabalık nedeniyle köprü erişim noktalarını kapatmıştı. Yoğun yağmur, konuk ağırlama ünitelerinde su baskınlarına neden olurken, adanın sınırları nedeniyle VIP otopark alanı çamur gölüne döndü.

Yağmur ayrıca TV yorumcu kabinlerinden su sızmasına ve ekipmanların zarar görmesine neden oldu, Cuma antrenmanları sırasında hava nedeniyle pist aksiyonunun iptal edildiğine dair yanlış bilgiler yüzünden taraftarlar geri çevrildi. Damalı bayraktan sonra, FIA, organizatör Octane Racing Group’u taraftarların pisti erken işgali nedeniyle uyardı.

Fans invade the track after the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images