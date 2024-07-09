Brundle: "Formula 1'de 'destansı' bir 18 ay yaşanacak"

Geçtiğimiz yıl bir sezonda en fazla galibiyeti alan, yarışı ikinci sırada tamamlayan pilotla en büyük farkı elde eden ve 10 yarışlık galibiyet serisi ile rekor kırarak sezonu domine eden Max Verstappen ve Red Bull, bu sezon galibiyetler için daha fazla çabalamak zorunda.

Öyle ki, Hollandalı pilotun Avusturya ve Silverstone’da galibiyetten uzak kalmasıyla 2022’den bu yana ilk kez üst üste iki yarışta zafere ulaşamadı.

Verstappen bu sezon toplamda beş GP’de zafere ulaşamadı, ancak bu beş yarışı beş farklı sürücü kazandığı için Sürücüler Şampiyonası’nda ilk sırada yer alıyor.

Ancak Red Bull’un Takımlar Şampiyonası’nda Ferrari’nin 71, McLaren’ın 78 puan önünde yer alması takım üzerindeki baskıyı artırıyor.

McLaren, Norris’in Miami’deki galibiyetinin ardından 115 puan olan farkı şu anda 78 puana kadar düşürdü.

Martin Brundle, Sky’daki yazısında, “McLaren ve Mercedes’teki gelişim göz önüne alındığında Red Bull artık en hızlı araç gibi görünmüyor ve zaman zaman kullanımı zorlaşıyor."

“Verstappen ilk turlarda Red Bull’unun kuru zemindeki gerçek hızına sahip değildi ve yarışı beşinci ya da altıncı sırada bitireceğini düşünüyordu. Ama vazgeçmeyerek mühendisiyle birlikte iyi kararlar aldı ve son turlarda Norris ve Hamilton’ı yakalamak için sert lastiklerini çok iyi kullandı.”

“Yumuşak lastiklerde zorlanan Norris’i kolayca geçti ve yarışın sonunda Hamilton’dan sadece 1.5 saniye uzaklıktaydı.”

“Hamilton son 14 turda lastiklerini çok iyi idare etti ve F1’deki ilk zaferinden yaklaşık 17 yıl sonra, eski rakibini geride bırakarak Silverstone’daki dokuzuncu, kariyerinin 104. galibiyetini ve 199. podyumunu elde etti.”

“Ayrıca bu sezonun altıncı farklı yarış galibi oldu. 2026 regülasyonlarından önce Formula 1’de destansı bir 18 ay geçireceğimizden hiç şüphem yok.” ifadelerini kullandı.

Çeviri: Enes Demirel