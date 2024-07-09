Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Brundle: "Formula 1'de 'destansı' bir 18 ay yaşanacak"

Red Bull’un artık en hızlı araç olmaması, bu sezon Formula 1’de altı farklı kazananın ortaya çıkmasına neden oldu. Bu durumu değerlendiren Martin Brundle, Formula 1’de 'destansı' bir 18 ay yaşanacağına inanıyor.

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, the rest of the field at the start

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Geçtiğimiz yıl bir sezonda en fazla galibiyeti alan, yarışı ikinci sırada tamamlayan pilotla en büyük farkı elde eden ve 10 yarışlık galibiyet serisi ile rekor kırarak sezonu domine eden Max Verstappen ve Red Bull, bu sezon galibiyetler için daha fazla çabalamak zorunda.

Öyle ki, Hollandalı pilotun Avusturya ve Silverstone’da galibiyetten uzak kalmasıyla 2022’den bu yana ilk kez üst üste iki yarışta zafere ulaşamadı.

Verstappen bu sezon toplamda beş GP’de zafere ulaşamadı, ancak bu beş yarışı beş farklı sürücü kazandığı için Sürücüler Şampiyonası’nda ilk sırada yer alıyor.

Ancak Red Bull’un Takımlar Şampiyonası’nda Ferrari’nin 71, McLaren’ın 78 puan önünde yer alması takım üzerindeki baskıyı artırıyor.

McLaren, Norris’in Miami’deki galibiyetinin ardından 115 puan olan farkı şu anda 78 puana kadar düşürdü.

Martin Brundle, Sky’daki yazısında, “McLaren ve Mercedes’teki gelişim göz önüne alındığında Red Bull artık en hızlı araç gibi görünmüyor ve zaman zaman kullanımı zorlaşıyor."

“Verstappen ilk turlarda Red Bull’unun kuru zemindeki gerçek hızına sahip değildi ve yarışı beşinci ya da altıncı sırada bitireceğini düşünüyordu. Ama vazgeçmeyerek mühendisiyle birlikte iyi kararlar aldı ve son turlarda Norris ve Hamilton’ı yakalamak için sert lastiklerini çok iyi kullandı.”

“Yumuşak lastiklerde zorlanan Norris’i kolayca geçti ve yarışın sonunda Hamilton’dan sadece 1.5 saniye uzaklıktaydı.”

“Hamilton son 14 turda lastiklerini çok iyi idare etti ve F1’deki ilk zaferinden yaklaşık 17 yıl sonra, eski rakibini geride bırakarak Silverstone’daki dokuzuncu, kariyerinin 104. galibiyetini ve 199. podyumunu elde etti.”

“Ayrıca bu sezonun altıncı farklı yarış galibi oldu. 2026 regülasyonlarından önce Formula 1’de destansı bir 18 ay geçireceğimizden hiç şüphem yok.” ifadelerini kullandı.

Çeviri: Enes Demirel

Martin Brundle, Sky F1

Martin Brundle, Sky F1

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Plooij: "Piastri masaya yumruğunu vurmaya başlamalı"
Sonraki haber Hamilton: "Sporu bırakmayı düşündüğüm zamanlar oldu"

Öne Çıkan Yorumlar

Son Haberler

Ferrari'ye göre güncellemelerde geriye dönmek sezonu tehlikeye atmayacak

Ferrari'ye göre güncellemelerde geriye dönmek sezonu tehlikeye atmayacak

F1 Formula 1
Britanya GP
Ferrari'ye göre güncellemelerde geriye dönmek sezonu tehlikeye atmayacak
Türkiye İş Bankası, İtalya GP'de RB'ye sponsor olacak

Türkiye İş Bankası, İtalya GP'de RB'ye sponsor olacak

F1 Formula 1
Türkiye İş Bankası, İtalya GP'de RB'ye sponsor olacak
Marquez: "Şampiyonada üçüncü sırada kalmak kolay olmayacak"

Marquez: "Şampiyonada üçüncü sırada kalmak kolay olmayacak"

MGP MotoGP
Marquez: "Şampiyonada üçüncü sırada kalmak kolay olmayacak"
Perez'in kötü performansı McLaren'a umut veriyor

Perez'in kötü performansı McLaren'a umut veriyor

F1 Formula 1
Britanya GP
Perez'in kötü performansı McLaren'a umut veriyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye